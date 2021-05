Batista se dijo inocente y responsabilizó a la denunciante por la lesión que la dejó cuadriplégica

miércoles 12 de mayo de 2021 | 13:43hs.

En la sala de audiencias del Tribunal Penal Uno de Oberá, comenzó esta mañana el debate oral que tiene en el banquillo al fisicoluturista Javier Orlando Batista (40), acusado de lesionar y dejar cuadripléjica a su ex pareja, Yenifer Guayaré (29).

El deportista llegó a esta instancia en libertad, imputado por el delito de "lesiones gravísimas doblemente calificadas por el vínculo y por violencia de género", pero ante los jueces -Francisco Aguirre, José Pablo Rivero y Miguel Moreira- se declaró inocente, negó haber atacado a la joven que era su pareja y la responsabilizó de la lesión que la dejó cuadripleéjica.

Sobre lo ocurrido en la madrugada del 15 de diciembre de 2016, detalló que estaban en una fiesta, que Guayaré había consumido mucho alcohol (siete botellas de champagne) junto a su padrastro y que empezó a hablar con una compañera de la secundaria de cuando eran solteras, que eso lo molestó, le recriminó y ella lo insultó.

Declaró Batista que en ese contexto decidió retirarse del salón, que ella la siguió y como estaba alcoholizada, a la salida se tropezó y cayó. Que de esa forma la víctima se lastimó, derivando en la cuadriplejía.

Esa versión fue ratificada por la mamá y la hermana del acusado, aseverando además que -según ellas- fueron las únicas dos testigos presenciales del tropiezo y caída de la joven.

La víctima ratificó que fue golpeada

En la primera jornada de debate también declaró la víctima.

Guayaré ingresó con su silla de ruedas por una puerta lateral de la sala y pidió que no esté presente Batista. Se angustió en algunos tramos de su testimonio.

Ratificó que el hombre la agarró del cuello y la empujó contra el suelo, provocándole la lesión que la convirtió en una persona con discapacidad.

Negó haber estado alcoholizada y sobre eso dijo que tomó poquito, pero que su ex pareja sí tomó y que en determinado momento se enojó por un charla que ella tuvo con su amiga, sentada en la mesa contigua.

Declaró la jóven que Batista le recriminó por eso. "Me dijo que era una puta", acotó ante los jueces, recordando que ella decidió irse pero el hombre fue atrás y cuando le pidió las llaves del departamento él giró, la agarró del cuello con las dos manos y empujó hacia abajo, provocando su caída.

Violencia extrema

Como se detalló, el hecho se produjo en la madrugada del 15 de diciembre del 2016 en la vereda del Club Cooperativa de Oberá, donde la pareja concurrió a una cena de fin de año organizada por la empresa donde trabaja el padrastro del denunciado.

En su declaración durante la instrucción de la causa, Guayaré (madre de un menor) había precisado que hacía apenas un mes que vivían juntos en la parte posterior del gimnasio donde trabajaban.

Dijo que esa noche salieron a las 22 y minutos después llegaron al salón de fiesta.

Se sentaron y atrás suyo estaba una amiga a la que no veía desde hacía años. Por eso, después de cenar, se pusieron a charlar.

"Mi amiga estaba con su pareja y yo le cargué con la época que salíamos entre amigas. Al rato me di vuelta y vi que mi ex pareja (por Batista) estaba enojado. Ahí empezó una discusión y me trató de puta, que yo vivía de joda", recordó la víctima en una entrevista con este matutino.

Detalló que la discusión fue en aumento y ella se quería ir, pero no tenía dinero ni su celular para avisar a alguien. Él tenía la llave de la casa y no se la quiso dar.

Primero recurrió a la hermana del sujeto para que le de la lleve y él no quiso.

Era alrededor de la una cuando salieron.

"Fui atrás de él y le pedí las llaves. Se dio vuelta y me agarró de los cabellos, de frente con las dos manos y me empujó. Ahí ya no me acuerdo más. Estuve inconsciente unos minutos y sentía mucho dolor en el cuello, y la sensación de no poder moverme. Cuando recuperé la consciencia le decía por qué me hiciste esto. Estaba toda ensangrentada porque tuve una fisura de cráneo. Él me pidió disculpas, pero no llamó una ambulancia y con la hermana me subieron al auto de la mamá. Eran él, la hermana y otra persona que no recuerdo quién era", detalló Guayaré.

