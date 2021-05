Corte en San Ignacio: notificación y nueva orden de desalojo compulsivo

miércoles 12 de mayo de 2021 | 11:40hs.

En la mañana de este miércoles, se dio a conocer un nuevo corte de ruta en la localidad de San Ignacio por parte de docentes autoconvocados.

Por el corte, existen desvíos en la zona y ya el día de ayer se había notificado y ordenado el desalojo a los manifestantes que habían desistido de su actitud.

Ante el conocimiento de una nueva protesta que interrumpe totalmente el tránsito en el mismo lugar, el juez Galladant Luzuriaga, pidió un nuevo informe para proceder con la misma medida dictada en la jornada de ayer, martes.

En diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva, puntualizó, “tuvimos conocimiento ayer y se dispuso un oficio a favor de Gendarmería para hacer una notificación a quienes interrumpen el tránsito para que desistan de su actitud y liberen el tránsito, en virtud de que la modalidad era muy nociva porque únicamente se podía ir por caminos alternativos ya que generaban inconvenientes se libró un segundo oficio indicando el desalojo compulsivo como fuerza pública y una vez comunicada esa orden tengo entendido que se mantuvo negociación con el gobierno provincial, desistieron de la actitud y se levantó el corte”.

“Hoy nos vuelven a comunicar de la nueva interrupción con la misma modalidad, se pidió un informe y a partir de eso estamos librando la orden con la misma instrucción que el día de ayer, se hacen las advertencias para que desistan de su actitud y de no ser así recurrir al desalojo”, comunicó.

Además explicó que legalmente perturbar o realizar el corte total está fuera de ley pero por lo general hay derecho de peticionar o el derecho a la protesta “pero no se puede afectar a terceros, si la modalidad de protesta no fuera tan nociva como con liberación por momentos o con alguna otra vía para que las personas puedan continuar su viaje no habría un desalojo compulsivo. No es una cuestión que se pueda solucionar únicamente vía judicial por lo tanto se abre una instancia de diálogo y las partes deberían ver de qué manera llegar al acuerdo”.

El magistrado sostuvo que el desalojo fue librado el día de ayer y el día de hoy recién se recibió la información para poder librar la orden y tengo entendido que hay ciertos tiempos para cumplimentarla que ya es algo que nos excede a nosotros, se requiere la colaboración de fuerzas provinciales y nacionales para coordinar algo ordenado para evitar situaciones límites o de violencia, nosotros disponemos y el cumplimiento está a cargo de las fuerzas correspondientes”, finalizó.