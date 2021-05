Arranca juicio contra acusado de dejar cuadripléjica a su ex: “Esperé mucho para este momento"

miércoles 12 de mayo de 2021 | 7:51hs.

Transcurridos cuatro años y medio del hecho, comenzó hoy el debate oral y público contra el fisicoculturista Javier Batista (40), acusado de lesionar y dejar cuadripléjica a su ex pareja Yenifer Guayaré (29).

El expediente N° 147126/16 está caratulado como “lesiones gravísimas doblemente calificadas por el vínculo y por violencia de género”.

En principio se prevé la declaración de una veintena de testigos, para lo que se fijaron cuatro audiencias, la de esta jornada y mañana, además del próximo miércoles y jueves, siempre en la sala de debates del Tribunal Penal Uno de Oberá.

Batista llega al juicio en libertad, mientras que la víctima permanece postrada por las lesiones que sufrió.

En tanto, las mismas autoridades que oportunamente excarcelaron al acusado, también ordenaron custodia policial permanente para Guayaré, quien en la víspera reconoció que vive atemorizada.

Hoy deberá comparecer ante el Tribunal y su acceso será por una rampa lateral dispuesta para ascender en silla de ruedas. Además, solicitó que el imputado no esté presente en la sala al momento de brindar su testimonio sobre lo ocurrido el 15 de diciembre del 2016.

“Estoy bastante estresada y ya quiero que termine esto porque me hace mucho mal. Sigo sin poder caminar, el lado izquierdo de mi cuerpo está más afectado y no puedo usar la mano izquierda. Lo único que pido es justicia por lo que esta persona me hizo”, sostuvo Guayaré

Confirmó que aún dispone de custodia policial las 24 horas y lamentó las limitaciones que padece, mientras que “la persona que me lastimó goza de una vida normal. Es muy injusto”.

“Esperé mucho para este momento, deseo que se haga justicia”, expresó en diálogo con Radioactiva.

Sobre el brutal hecho de violencia del que fue víctima recordó: “Fuimos a una fiesta con la familia de él, en un momento comencé a hablar con una amiga, recordé un episodio del pasado con ella, él se empezó a enojar porque dijo que yo recordaba el pasado, que yo quería estar en ese momento, que era una cualquiera”.

“Quería irme, quería dejarlo, que me llevara la hermana. Salió afuera para que no me llevara la llave. En la vereda del lugar se dio vuelta, me agarró de los costados de la cabeza, me abalanzó y perdí el conocimiento”, relató.

“Cuando me desperté estaba toda ensangrentada, tenía una fisura de cráneo. No sentía el cuerpo del cuello para abajo en ese momento. Pasaron más de cuatro años y todavía no puedo caminar”, manifestó.

Por último valoró la ayuda de su familia y amistades. “Estoy poniendo toda la fuerza que tengo por mi hijo, no queda otra que luchar y salir adelante”.

Nota relacionada:

Vuelven a denunciar al fisicoculturista que dejó cuadripléjica a su ex pareja