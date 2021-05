Jeremías, el nuevo elegido

miércoles 12 de mayo de 2021 | 4:00hs.

Llegó la lista de convocados para el 3° Test Evaluativo Nacional y hubo alegría en el Capri. Es que el nombre de Jeremías Debat (14) se sumaba al cuarteto que estuvo en la última convocatoria, y de esta manera serán cinco los misioneros, un número que hace mucho no se veía en una cita de importancia en la que estarán los mejores del país ya que hay mucho en juego.

El test, que tendrá nuevamente como epicentro a la pileta del Cenard, en Buenos Aires, del miércoles 19 al sábado 22 de la semana próxima, también convoca a la experimentada Astrid Olmedo, Sebastián Méndez Brandt, Catalina Addiechi y Santiago Caso, un cuarteto que ya estuvo en la segunda prueba a nivel país, en febrero, y rindió con creces, mejorando marca e incluso con podio de Astrid.

Lo diferente a los dos evaluativos anteriores, es que se abrió ‘el juego’. Además de los Mayores, estarán los mejores Cadetes y Juveniles a nivel país, pero en un cupo acotado por el protocolo vigente, por lo que son elegidos por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (Cadda) en base a tiempos y performances.

Entrenar doble turno, por la mañana incluso a las 5, sumarle gimnasio, una alimentación balanceada y un equipo de profesionales apoyando, rinde. Eso se nota en el Capri que en los últimos años viene creciendo y aportando nadadores, incluso pandemia de por medio.

Se nota en el aire el buen clima, el equipo sin dudas vive la convocatoria como una ganancia colectiva y claramente lo es. Las sonrisas se multiplican al hablar de Jeremías y los cuatro nadadores que ya venían nadando en los test anteriores lo ven a Jere como el ‘polluelo’ al que hay que acompañar a salir del nido.

Por primera vez estarán todos juntos: Cadetes, Juveniles y Mayores, por lo que la experiencia es por demás enriquecedora. Por ejemplo estará una Delfina Pignatiello, ya que además es el último selectivo para hacer marcas para los Juegos Olímpicos de Tokio y también hay motivación para los Juveniles, ya que es evaluativo para los Panamericanos de la categoría en Cali, Colombia, y un Sudamericano, aún con sede y fecha a designar.

Y como entrar a este mundillo es nuevo para él, “le pregunté a mis compañeros cómo era la experiencia, porque yo nunca fui y me explicaron que es tipo un torneo; que antes se hacía pruebas y finales, pero ahora por el tema de la pandemia se nada solamente una clasificación y finales”, acotó.

Y tendrá tiempo para disfrutar ya que nada el último día, el sábado 22, en la prueba top de los velocistas, los 50 metros libres.

Maduro para su edad, el nadador local tiene en claro sus prioridades y la natación sin dudas es una de ellas; “es es una de las cosas más importantes que tengo en mi vida, porque gracias la natación pude hacer muchos amigos y vivir experiencias inolvidables, que muchas personas no tienen la oportunidad de experimentar”.

Claro que sin esfuezo no hay recompensa y Jeremías lo tiene claro: “Es un deporte que me gusta mucho, le dedico mucho tiempo y gracias a eso llegué a donde estoy ahora”.

Seba y Cata, por una marca

Sin dudas, uno de los que tuvo un creciemiento muy bueno y hoy dejó de ser un proyecto para pasar a ser uno de los referentes, es la fgura de Seba Méndez Brandt, quien nuevamente dirá presente en la cita, esta vez en su categoría, Juveniles 2.

En febrero, el representante del Capri nadó palpo a palmo con los mayores y obtuvo un destacado dos quintos puestos en los 100 y 50 metros pecho ante las figuras argentinas con experiencia internacional.

“Este torneo no es igual que el anteior porque voy a nadar en mi categoría -Juveniles- y también van a estar los Cadetes y está bueno que se vaya sumando. Se van flexibilizando las competencias y es importante para los nadadores porque muchos de los chicos de la edad de Jere estuvieron mucho tiempo parados sin competencias”, reflexionó.

Para Sebastián también es una oportunidad de hacer una marca que lo lleve al Sudamericano de su categoría “estoy cerca de la marca b para ir”, adelantó.

En la oportunidad apunta los cañones a los 200 pecho y también nadará los 100 y 50 de esta modalidad y finalizará con los 50 libres.

A su vez, Catalina Addiechi es quien dio el ‘bombazo’ en el test pasado, con un cuarto lugar en su debut entre las mayores en los 50 libres, siendo aún juvenil y ahora tendrá la chance de nadar por primera vez desde el inicio de la pandemia, en su categoría, por lo que las chances de podio son concretas, si sale como lo espera.

“Es súper lindo estar, siempre feliz y emocionada de que me convoquen. Ahora estoy más confiada que la vez pasada, me agarró en una buena etapa ya que completamos todo lo fuerte y estamos en precompetitiva así que re bien”, señaló Cata que además de los 50, se suma en la oportunidad los 100 libres.

Astrid se pone a prueba

En tanto, la nadadora top de la provincia, Astrid Olmedo, compartió que encarará esta cita más con ganas de disfrute y a la espera de ver cómo responde su cuerpo, debido a que estuvo tres semanas sin poder entrerar por culpa del dengue.

Ayer recién tuvo su primer contacto con el agua, ya recuperada. “Lo pasé mal, pero no tanto como otras personas que me contaron qu estuvieron peor. La doctora no me dejaban volver antes, así que tuve que esperar para que me salieran bien los estudios”, explicó.

Y fresca, señaló “vamos a ver qué sale en la competencia -risas-; es más estoy, estoy re contenta por el hecho de ir porque la doctora en principio me dijo que no sabía si iba a poder hacerlo y me tenía ahí en suspenso y me puse nerviosa, pero ahora estoy contenta de saber que voy a estar”.

La posadeña fue la más veloz del país en en segundo test en los 100 metros espalda y segunda en los 50, por lo que siempre es una ficha puesta, aunque ahora todo estará sujeto a su condición post dengue.

“Volver a competir a ese nivel está buenísimo. También lo que me gusta es que seamos pocos, me gusta eso, me siento más contenida y relajada. De todas maneras para este test quiero disfrutar más que nada y estoy re contenta que se sume Jere, era re chiquitio cuando comenzó y ahora está grandísimo, me encanya que haya sido convocado”, señaló Astrid.

Y apuntó sobre el buen momento de la natación en la Tierra Colorada:“Me sorprende que seamos más porque ahora no somos nosotros los que decidimos quienes viajan y quienes no, sino que a nivel nacional los que lo hacen y que seamos cinco nadadores. es un onda ‘fijate los misioneros’”.

Santiago se afianza

Finalmente, Santi Caso es el tercer juvenil que apunta alto. Es que viene bajando sus marcas, lo hizo en los 50 libres y los 100 mariposa, y eso lo motiva para que el cronómetro le de otra vez la alegría de superarse.

El segundo selectivo estuvo muy bueno por la convocatoria en sí”, explcó quiene en principio sólo iba a nadar los 50 libres t termnó también siendo parte de los 100 mariposa “incuso hice una buena marca”, analizó. Y concluyó que estas convocatorias “son muy lindas y se aprende mucho porque al lado tuyo está el mejor de arge nina, los más grandes y vivís la experiencia con ellos, no sólo desde fuera. Además . la vamos a pasar bien con Jere y es muy lindo que se ampíe el grupo”.

