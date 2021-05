Cada vez más comercios y estaciones de servicio reciben pedidos de empleo

miércoles 12 de mayo de 2021 | 3:30hs.

El año pasado marcó un antes y un después en muchos aspectos del día a día, en materia sanitaria y económica por efecto de la pandemia del Covid-19. El empleo fue uno de los sectores más afectados por el parate sin precedentes en el globo que, de manera progresiva fue recuperándose en el país.

Según datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, por segundo mes consecutivo Misiones registró un crecimiento en el empleo privado y encabezó los números de febrero a nivel nacional, con un aumento del 0,8%. Ello significó que unas 814 personas se incorporaran al circuito laboral.

En esta línea, desde finales del 2020 la búsqueda por un empleo fue en ascenso. De todos los rubros, dos concentraron los pedidos por un trabajo y son el objetivo de quienes están en el requerimiento: el rubro comercial y el de surtidores. En el caso de los negocios, son los más demandados por el empresariado para cubrir los puestos vacantes que, en términos generales, representa el 50% de la oferta. En tanto, en las gasolineras, cada vez son más los jóvenes que piden para trabajar allí y por semana se recepcionan hasta quince currículums, aunque los cupos son escasos.



En estaciones de servicio

El sitio Surtidores informó días atrás que a nivel nacional las estaciones de servicio registran cifras récord en la presentación de solicitudes de trabajo.

“Cada una de las estaciones de servicio recibe no menos de una decena de currículums por semana de manera presencial y una cantidad similar a través de las distintas herramientas virtuales y redes sociales”, señalaron desde el medio especializado del sector.

Al respecto Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste (Cesane), afirmó a El Territorio: “Todos los días recibimos a gente en las estaciones por un empleo. Es una época de poco trabajo y se puede asesorar bien a los trabajadores”. En esta línea, señaló que hay una gran búsqueda de empleo en las principales bocas de expendio de la provincia por el salario que se percibe por la labor.

En la mayoría de los casos, quienes solicitan el empleo son jóvenes que van por las Oficinas de Empleo, espacio donde reciben una preparación previa. Para ello, es fundamental que tengan habilidades en el uso de las tecnologías y en los cierres de turno.

“Es una tendencia que viene desde fines del año pasado. Antes la gente no salía y no tenía la posibilidad de salir a la calle. Ahora que la mayoría de las tareas están liberadas, se puede salir y hay más pedidos de empleos, además por la coyuntura que vivimos, que si bien Misiones tuvo un manejo distinto en materia sanitaria, la situación económica es pareja para todos, con una caída del 20 por ciento en la venta de los combustibles respecto de años anteriores”, adujo el titular de la Cesane.

Eso potenció la postulación en muchas de las estaciones, que apuntan a renovar e incorporar más personal a su staff.

En el caso de Posadas, un punto que incidió en los pedidos fue la apertura de cinco estaciones de servicio. “Antes habían cerrado dos estaciones, ahora se abrieron cinco. Es decir, hay tres más de lo que había antes. Al contrario de lo que ocurre en otras provincias donde los surtidores se cerraron, en Misiones se abrieron y generó trabajo”, recalcó Jalaf.

Un panorama igual se vive en Puerto Rico. Desde la estación de servicio Shell indicaron que reciben entre ocho y diez solicitudes de trabajo por semana, el doble que el año pasado. Señalaron que hace poco se cambió al personal y se multiplicaron las solicitudes.

En tanto, Arno Seewald, de la estación de servicio YPF, subrayó que “todos los días hay gente joven que presenta sus currículums, chicos recién egresados, otros que han abandonado el estudio por la pandemia, la economía, o el desarraigo. Si bien la mayoría trae su currículum en mano, algunos todavía se presentan así, informalmente”.

Y añadió que “el problema es que hay muchos chicos que no culminaron la secundaria, y eso es un requisito básico para un puesto en una estación de servicio. Sin embargo, hay chicos que sí tienen mucha preparación, finalización de estudios en institutos, escuelas, con certificados de cursos y capacitaciones”. En este caso, el número de solicitudes para el puesto es mayor, entre diez y quince por semana.



En el comercio

Desde marzo de 2020 las fronteras del país con Brasil y Paraguay permanecen cerradas y ello incidió a favor del sector comercial posadeño. Y en este sentido, es el rubro que más demanda y oferta emite.

Emilce Errubidarte, licenciada en Relaciones de Trabajo y a cargo de una consultora laboral, contó que “muchos comercios de Posadas están viendo el impacto del consumo que quedó en la provincia, producto del cierre de la frontera, e incidió en la búsqueda de trabajos. Hoy, el 50 por ciento de las búsquedas son de y para perfiles comerciales, ya sea un vendedor o personal administrativo”.

Dijo que son, junto con el de salud, los sectores con mayor número de pedidos, lo que se potenció en el último año.

Respecto del rango etario precisó que “no hay una edad específica, todo depende de lo que requiera la empresa. En muchos casos prefieren personal joven o en otros casos a personas con más experiencia. Hoy prepondera más la experiencia sobre la edad, porque las empresas no tienen tiempo para dedicarse a la formación, sino que quieren alguien que resuelva las situaciones”.

Con la información de corresponsalía Puerto Rico

Las redes sociales jugaron un rol clave en la demanda laboral

Desde hace años, las redes sociales forman parte de la vida. Además de ser la vidriera personal también constituye un espacio para canalizar la demanda laboral. En este sentido, la licenciada en Relaciones de Trabajo, Emilce Errubidarte, señaló que “hoy por hoy la carga, la postulación y las búsquedas de trabajo pasan por las plataformas. Hay páginas especializadas o redes sociales, como el caso de LinkedIn donde se buscan los perfiles. En Misiones, con la pandemia, se aceleró la oferta y demanda por redes sociales, donde uno se entera de las solicitudes, se reciben muchos pedidos por allí porque las redes permiten que sea masivo”.

A raíz de la pandemia “se potenció el proceso de digitalización y buena parte de las estrategias pasan por las redes sociales”. Si bien señaló que los sitios de trabajo y LinkedIn son los medios más utilizados, buena parte de los pedidos tienen a Facebook como el principal mediador entre la oferta y la demanda.