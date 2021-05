Inglaterra no registró muertes por coronavirus

miércoles 12 de mayo de 2021 | 6:02hs.

Las autoridades sanitarias del Reino Unido reportaron que no hubo muertes por Covid-19 en Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte, y que sólo se registraron cuatro decesos por la enfermedad en Gales. Desde el 30 de julio de 2020 que Inglaterra no respiraba aliviada con cero muertes por Covid-19 en su territorio, informó el sitio The Guardian. Especialistas locales notaron que la baja en decesos se debe a la efectividad de las medidas de restricción, pero también al alcance de la campaña de vacunación.