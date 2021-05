Santo Tomé sumó 60 casos positivos de covid 19 en las últimas 24 horas

martes 11 de mayo de 2021 | 16:13hs.

La Comisión de Emergencias de Santo Tomé confirmó que esta ciudad registra 252 casos positivos activos, de los cuales 60 son nuevos. Además, en las últimas horas hubo 24 altas, y se sumaron 2 fallecidos a la nómina de decesos, que hace un total de 9 muertes por la enfermedad hasta el momento.

Además, hay 771 pacientes recuperados, 1032 acumulados desde el inicio de la pandemia y 1260 aislados aproximadamente, a razón de 5 personas por cada caso confirmado.

La Municipalidad dispuso un call center covid, para quienes necesiten información y/o tengan dudas. Deben comunicarse a los siguientes teléfonos: 3756545656 y 3756611050.



Mediante la fase 3 (que va hasta el lunes 17 de mayo inclusive) se dispuso un equipo de seguridad privada en los puestos de control, el que está a cargo de registrar a las personas que ingresan a la ciudad.

Las personas no exceptuadas o que no presenten justificativo de salud, y que provinieren de ciudades en Fase 3, deberán contar obligatoriamente con el test de covid negativo. En caso de no tenerlo, podrán realizarse el análisis en el acceso ubicado en ruta 14, el que tendrá un costo de $2000.