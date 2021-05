Productores descontentos por el precio laudado por Nación

martes 11 de mayo de 2021 | 10:26hs.

Este martes se publicaron los nuevos precios para la yerba mate en el Boletín Oficial de la Nación. Así la Secretaría de Agricultura comunicó el laudo que fijó en 29,70 pesos el kilo de hoja verde de yerba mate puesta en secadero. Y de 112,86 para el kilo de yerba mate canchada.

Jonás Peterson, director por la Producción del Instituto Nacional de Yerba Mate, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y refirió: “la verdad es que nuestro pedido de parte de la producción era mucho mayor. Nosotros pedíamos 38 pesos, pero bueno, son las reglas del juego”.

“El laudo lo determinó la Nación y este es un precio mínimo que no quiere decir que no se pueda pagar por encima de eso. De hecho, se está pagando en la zona productora hasta 43 pesos”, dijo.

Por otra parte se refirió a la cuestión de la falta de producción este año debido a la sequía y heladas de años anteriores, “son varias, varias cuestiones que hace que hoy el precio de mercado sea mayor al precio de laudo. No se qué parámetros tomaría la Nación para fijar el precio, creo que tenemos que tener en cuenta las condiciones que da el productor. A mi no me parece de ninguna manera que sea caro el paquete al consumidor ya que hay que tener cuenta que la yerba es uno de los únicos producto que te dura tanto tiempo”.

Nueva discusión

El directivo comentó que en la próxima etapa de negociación del precio “estaríamos de vuelta tratando de lograr nuestro precio mínimo”.

“Nosotros estamos iniciando la cosecha gruesa, la verdad que se avanzó bastante. Las condiciones del tiempo acompañaron para que la cosecha se avance bastante en el mes de marzo y abril”, recalcó.

A continuación afirmó que con la llegada de la temporada de lluvias se ve beneficiado el sector productivo, “que estaba bastante castigado por la sequía. En volumen se cosecho más debido a las condiciones del clima”.

Productores de San Pedro, repudian el precio laudado

Apenas se conoció la publicación en el Boletín Oficial, sobre el precio fijado por nación para el kilo de yerba mate, los productores de San Pedro, no demoraron en hacer saber su descontento y repudio ante tan bajo valor. El precio laudado es de 29,70 cuando a la fecha algunos establecimientos llegaron a pagar 42 pesos por kilo de hoja verde, los productores afirman que este precio atenta contra los pequeños productores.

San Pedro se posiciona como una de las principales localidades de la provincia en cuanto a cantidad de hectáreas de yerba mate cultivadas, superando las 14 mil hectáreas, la actividad se tornó el principal motor de la economía local, por lo que, el precio de la yerba mate impacta en distintos sectores. Teniendo en cuenta que el precio de 29,70 para el kilo de hoja verde y 112,86 para la canchada, publicado en el boletín oficial tiene una validez de 6 meses, la preocupación de los yerbateros es enorme más aún cuando se tiene en cuenta la inflación.

En este sentido, desde el sector manifestaron repudio al laudo del Ministerio de Agroindustria de Nación porque consideran que el precio oficial debería ser el mismo que se está pagando a la fecha, que supera los 40 pesos por kilos de hoja verde “Es una burla que Agroindustria de Nación laude un precio de 29,70 cuando hoy en el mercado se está pagando 42 pesos y un paquete de yerba ronda los 400 pesos. Es atentar sobre la economía de los pequeños productores. El Ministro estuvo en Misiones y confirmó los precios que se estaban pagando. Pido que nos unamos a repudiar este precio horroroso, una falta de respeto hacía el productor” manifestó indignado Ariel Steffen, representante del sector y presidente de la cooperativa Siete Estrellas de San Pedro.

Y recalcó que el precio debe ser laudado por el INYM antes de que se inicie la cosecha “Se tiene que buscar un mecanismo para que desde el Instituto salga el precio, la base del instituto es laudar un buen precio para el productor y después toda la asistencia y programas que lanzan para los yerbateros. Pido a la gente del INYM, que salgan a defender el precio actual, eso debería ser el mínimo, tenemos seis meses con ese precio con la inflación que tenemos nos pasan por arriba”.