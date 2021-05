Ministerios de 3 países consideran que hay prueba contra Darthés, dijo Thelma Fardin

martes 11 de mayo de 2021 | 9:36hs.

La actriz Thelma Fardin sostuvo que "tres ministerios públicos fiscales de tres países diferentes consideraron que hay prueba suficiente" en la denuncia por abuso sexual y violación que hizo contra el actor Juan Darthés, quien será juzgado en San Pablo, Brasil, el 30 de noviembre próximo.

"El Ministerio Público Federal de Brasil, luego de una investigación, promovió una denuncia en ese país que fue admitida, un juez fijó fecha de audiencia para recibir la prueba y resolver sobre los hechos del caso" publicó Fardin en sus redes sociales.

"Luego de tres años Intentando por todos los medios conseguir justicia en sede judicial, a esta instancia se llegó gracias la cooperación internacional entre los Ministerios Públicos fiscales de Nicaragua, Argentina y Brasil, que escucharon mi palabra, produjeron prueba, y consideraron que existía mérito suficiente para acusar a este hombre por violación agravada", agregó la actriz.

"Lo que respecta a la causa lo seguiremos manejando en los canales legales. El debate social ya no puede estar enmarcado en la discusión estéril de 'le creo o no le creo', no es una cuestión de fe. Hay tres ministerios públicos fiscales de tres países diferentes considerando que hay prueba suficiente", añadió.

"El debate social debe ser cómo terminamos con la impunidad en los casos de violencia sexual, cómo logramos que las investigaciones sean eficientes y qué lugar le damos a la palabra de la víctima, frenando la re victimización y dejando de estigmatizarla", abundó Fardin, quien acusó a Darthés de haberla abusado en una gira de la novela televisiva Patito Feo, cuando ella tenía 16 años.

"Llegamos hasta acá y seguiremos avanzando gracias a los esfuerzos de cooperación internacional, el apoyo de Amnistía Internacional y la incansable lucha de los movimientos de mujeres", concluyó.