Le denegaron la eximición de prisión a prófugo por el accidente en la ruta 101

martes 11 de mayo de 2021 | 5:30hs.

Marcos Roberto F. (36), el sospechoso de chocar y matar a dos mujeres en la ruta 101, presentó una eximición de prisión que fue denegada, según consignaron fuentes con acceso al expediente a El Territorio. Hoy se cumplen 24 días del hecho, tiempo en que el hombre se mantiene en condición de prófugo.

Según se pudo reconstruir, la presentación mediante un abogado particular se hizo el 27 de abril, nueve días después del siniestro, que ocurrió el domingo 18. Fue ante el Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, que lleva adelante el caso. El juez Ariel Belda Palomar, luego de recibir la opinión de Fiscalía, terminó rechazando la solicitud hace una semana, el 4 de mayo.

Como viene informando este medio, Marcos Roberto F. es el dueño de la Toyota Hilux que chocó de frente a un Volkswagen Gol Country en el que murieron Olivia Dreyer (56) y Sonia Bohling (30). El auto estaba siendo conducido por Danilo Bohling (58), esposo y padre respectivamente, y además viajaba el hijo de Sonia, de 9 años.

Cuando la Policía de Misiones llegó al lugar, la camioneta - totalmente destruída como el auto - estaba sin ocupantes. Los investigadores buscaron en los inmuebles que tiene el sospechoso y también en hospitales públicos y privados de la zona, pero no lo encontraron.

Captura internacional

Todos pensaron que pasarían unos días hasta que se entregue, pero esto no sucedió. Una de las posibilidades es que pueda estar recluido en Brasil, por lo que las fuentes añadieron que ya se avanza con las gestiones para solicitar un pedido de captura internacional. “Es un trámite que lleva su tiempo, pero está encaminado”, se señaló.

Respecto del avance de la instrucción, está pactada para esta semana la declaración testimonial de Danilo Bohling (58). El hombre, que hoy se recupera en su casa del paraje San Martín, en San Antonio, brindó una entrevista exclusiva a El Territorio donde desarrolló lo que recuerda.

Dijo que esa mañana, poco antes de las 6, viajaba con dirección a Eldorado, con una parada previa en Bernardo de Irigoyen. En ambas localidades viven sus hijas -además de Sonia tiene otras tres y un hijo-. Quería llevarle algunos elementos para sus estudios y pasar con ellas una jornada familiar.

“No estaba claro todavía. Yo el viaje recuerdo, era un viaje tranquilo y de golpe vi una luz de frente y chau, no vi más nada. Cuando abrí mis ojos había muchas imágenes, ambulancia, Policía, Gendarmería, todo ese escenario. La camioneta, mi auto, los cuerpos. Fue horrorosa esa imagen”, detalló el hombre.

Y amplió con crudeza sobre los momentos posteriores: “Cuando reaccioné estaba parado en medio del asalto y estaban todos. Cómo salí del auto no recuerdo, cuando me desperté bien yo estaba parado arriba del asfalto. Cuando pregunté qué pasó y un tipo me dijo ‘chocaron de frente con la camioneta’. Dije, ‘esto no puede ser’ y ahí vi bien todo. Es una imagen que no sale más de mi cabeza”.

Danilo y su familia pudieron recabar datos y mediante el acceso a audios de su grupo de amigos que trascendieron, saben que el hombre estaba en un avanzado estado de ebriedad. Esos mensajes, posteriores al accidente, serían de una persona que dice haber estado con el prófugo y otros hombres durante esa madrugada. Detalla una noche de excesos y describe que el sospechoso no podía mantenerse en pie.

De todas formas esta secuencia deberá ser corroborada por la Justicia y, sobre todo, ratificada por el protagonista.

“Él venía en contramano y me agarró en contramano. Estaba durísimo (sic). Yo tengo muchos audios que mandaron los amigos que estaba chupando con él. Entonces él estaba consciente que cometió el error y por eso se fugó”, reclamó el sobreviviente.

“No hizo nada para ayudar. El tipo se fugó inmediatamente, se fugó y listo. Él abandonó el lugar y desapareció. Hasta hoy no lo encontraron todavía”, se indignó entonces.

El productor dice que era una persona conocida y que eso “es lo que más bronca me da. Conociéndole como le conocen, saben lo que hace y las autoridades no comunican nada, no se sabe si están tapando algo o qué. Te genera una impotencia y una bronca”. “Uno empieza a sospechar - siguió - que está siendo encubierto por alguien. Además tiene mucho capital, según ya nos informamos, chacras y autos, pero no tiene nada a su nombre”.