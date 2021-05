Luz, cámara, cuerpos

martes 11 de mayo de 2021 | 1:30hs.

Las artes piden poner el cuerpo. Componer un personaje, una concatenación de sonidos, conjugar los colores, aportar una mirada o enlazar los movimientos de manera armoniosa, requiere involucrarse, estar presente. Entre teatro, baile, cine y mucho más, la videodanza se erige como un nuevo lenguaje -para contar historias enfocadas en el cuerpo y su movimiento- que crece en Misiones.

La coreografía está pensada para la lente que la capta y la cámara recorrerá la acción con un sentido estético y lógico de acuerdo a lo que se quiere relatar.

Si bien los antecedentes de esta disciplina nos ubican cerca del videoarte, la danza-teatro e incluso Anna Pavlova parece haber sido una de sus precursoras, hoy la tecnología digital despliega un mundo de posibilidades, donde la interdisciplinariedad se vuelve mucho más habitual y enriquecedora. Danza e ilustración, danza en composiciones digitales y otras ocurrencias son factibles gracias a la nueva edición audiovisual. Es así que en Misiones, el Festival de Videodanza organizado por Movimiento en Foco (Mef), abre la jugada en este, su quinto año, con un concurso en el que invita a todos a la creación de un videodanza. Infinitos es la primera convocatoria competitiva del festival para animarse a volcar la creatividad en videos entre 1 y 15 minutos teniendo en cuenta el movimiento del cuerpo en relación a la cámara.

‘‘Estaba faltando un lugar interdisciplinario, nosotros trabajamos mucho con lo teatral, la puesta en escena...’’, recordó Gabili Anadón sobre el nacimiento de Mef, propuesta que lidera junto a Paula Dreyer.

‘‘Uno ya no debería escindir más el cuerpo del teatro o la palabra de la danza. Hoy las formaciones son más complejas y más completas, ya vienen articulando todas las artes juntas’’, profundizó sobre la actualidad de esta forma de trabajo.

Según las artistas, Mef viene a irrumpir en la escena misionera para aportar lo híbrido, el cruce de disciplinas. ‘‘Experimentar lo interdisciplinario, también relacionado a la tecnología’’, postuló Dreyer.

El videodanza es un lenguaje que une y a la vez se distingue como singular. No es documental, no es danza, no es teatro, es todo. Una mixtura, un entrelazado. ‘La danza y el video se hibridan y es en ese cruce donde pensamos el movimiento en sentido amplio teniendo en cuenta la propuesta coreográfica de la cámara’’, ahondaron.

‘‘No es lo mismo que un registro común u otro tipo de documental, por eso estamos trabajando con los alumnos de audiovisual de la Universidad Gastón Dachary. Ahí se están generando unos cruces interesantes’’, reveló Anadón.

El entramado de Mef también tiene en cuenta la importancia del espacio donde actuar, el patrimonio, lo comunitario e identitario. Así, hubo intervenciones urbanas en la Bajada Vieja o el Monumento a las Lavanderas.

Este año, la convocatoria de Infinitos tiene el respaldo del Iaavim y es nacional. El concurso se extiende hasta el 17 con inscripción online y tiene tres categorías temáticas: Danza y arquitectura, Movimiento e identidades y Cuerpos, géneros y disidencias. Asimismo, el jurado tendrá expertise en distinas áreas como música, videodanza y audiovisual.

La idea es que cualquiera pueda romper el hielo y la creatividad florezca.

‘‘Tenés que tener una mirada acerca no sólo de lo que querés contar, sino de cómo lo querés contar. Cuál es la propuesta estética’’, refirió Anadón y Dreyer completó: ‘‘Eso Mef lo tiene como bandera, nos hacemos cargo de las imágenes que producimos, si tiene una referencia a lo histórico, o una vanguardia artística, eso siempre está muy presente en nuestras producciones’’. De este modo, cada presentación lleva gran trabajo detrás, para generar una impronta unificadora en sus distintos formatos. Gracias a eso está abierta, hasta el 20 de junio, la muestra Movimiento en Foco, lo interdisciplinario como respuesta, con videos y fotos que se pueden ver desde la vidriera del espacio de arte de la Universidad Dachary en Colón y Salta.

Diferentes aristas abarca el Mef que viene impulsando este lenguaje desde 2015. Además de los espacios ganados año a año- el primer festival fue en 2017- este 2021 logró un subsidio de Nación y forma parte de Festivales Argentinos, también dentro de los festivales que tiene el Movimiento Federal de la Danza.

Charlas, performances, talleres con especialistas invitados, entre otras propuestas, se sucederán en el cronograma que se ajusta para junio. Como corolario, la edición se cerrará en el anfiteatro, produciendo un videodanza con todo el público presente. ‘‘Es un lenguaje que debería poder servirle a cualquier disciplina y a todos los estilos de danza’’, resumen las bailarinas.

Un cuerpo irrumpe en escena. un ojo atento observa, sigue sus movimientos, es una nueva forma de comunicar. Un relato que abre los sentidos y rompe estructuras estéticas, desandando prejuicios y humanizando el arte.

Para agendar

Mucho movimiento

La convocatoria de videodanza es abierta al país, hasta el 17. Además hay una muestra hasta el 20 de junio en el centro de arte del Dachary. Para saber más, ver videos y actividades en Instagram y Facebook: @movimientoenfoco