“Los médicos dijeron que estuve al borde de la muerte”

martes 11 de mayo de 2021 | 6:04hs.

La alegría de Graciela Brítez (64) y su entusiasmo por seguir recuperándose tras tener coronavirus se puede percibir en el primer diálogo. Es bioquímica y trabaja en el Hospital de Jardín América, en una charla con El Territorio, la mujer contó lo que vivió, lo que extrañó, la ilusión que tiene de estar mejor y volver a trabajar.



“En esta enfermedad la que sufre es de la familia. No sé si con otras personas resulta distinto, pero me pasó a mí que yo estaba en coma y sin tener dolores, los que sufrían eran mis seres queridos”, comenzó relatando Graciela acerca de su experiencia de haber tenido Covid-19, estar grave y haberse podido recuperar casi por completo.



La doctora contó que contrajo el virus en enero, la internaron en el hospital de Jardín América y fue derivada a Posadas el 2 de febrero al Sanatorio Boratti. Tras agravarse su situación la entubaron dos días después. Permaneció en coma hasta el 8 de febrero y de allí pasó a terapia intermedia hasta el 18 del mismo mes. Luego estuvo tres días más en sala común hasta recibir el alta.



“En enero viajé a Iguazú a visitar a mi hijo, casualmente él días antes contrajo coronavirus y no lo sabíamos, empezó a tener síntomas y vino con nosotros a Jardín América. Dos días después yo empecé con fiebre y otros malestares, me hicieron el hisopado y dio positivo, por lo que me tuve que aislar en mi casa, pero al agravarse mi salud, me internaron”, detalló la mujer. Además, señaló que su esposo, Carlos Antúnez, no contrajo la enfermedad.



“Cuando salí del coma no quería comer, me costaba tomar agua, no tenía voz y no me podía mover, ni siquiera darme vuelta para dormir”, manifestó Graciela, y añadió: “No podía ni tragar porque tenía miedo a ahogarme”.



De su permanencia en estado de coma, ella contó que no recuerda absolutamente nada. “Me dijeron que iba a coma inducido, no me acuerdo bien cuando entré, lo que sí recuerdo fue que pregunté cuántos días, aunque no la respuesta que me dieron”, contó.



Graciela agregó que cuando despertó del coma pensó que pasó un día, pero en realidad fueron seis y no tenía conocimiento de lo que sucedió durante casi una semana. Describió que los médicos se sorprendieron de su evolución. “Me miraban y no podían creer que yo me sentara, porque por lo que decían los profesionales de la salud que me atendieron, estuve al borde de la muerte”.



En su estadía en el sanatorio contó que sintió miedo. “Pensé que no volvería a ver a mi nieto Lautaro, mi esposo y mis tres hijos, ellos siempre estuvieron pendientes de mí y creo que me recuperé por eso, por la fuerza que sentí al tener la compañía de mi familia y los allegados que rezaron por mí, porque creo que el poder de la oración es grande y eso me ayudó”.