Martínez negó acusaciones en su contra y cuestionó procedimiento

martes 11 de mayo de 2021 | 6:04hs.

Después de 48 horas de conocerse el escándalo del intendente de Eldorado con agentes del Servicio Penitenciario Provincial (SP III), que ocurrió durante la madrugada del sábado, Fabio Martínez dio ayer su versión de lo acontecido esa jornada.



A través de un comunicado que se difundió de manera oficial, el alcalde se defendió de las acusaciones que se escuchan en la filmación de un grupo de penitenciarios provinciales después de retenerlo cuando circulaba con su vehículo, donde los señalamientos indicaban que el funcionario manejaba alcoholizado y que violaba el decreto presidencial en el marco de la pandemia, video que se volvió viral durante el sábado.



“Tras concluir con una reunión, llevaba a dos personas a sus respectivos domicilios, con mi vehículo particular, habiendo ya dejado una en su domicilio, proseguí conduciendo por un camino vecinal, específicamente en la calle Fundador, cuando en inmediaciones de la entrada de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas me comienzan a perseguir tres vehículos particulares no identificados (entre ellos una camioneta vieja Ford F100), lo que me hace presumir un posible intento de robo, por ello ingresé hasta el predio de la planta, único lugar iluminado en esa área; no estaba evadiendo a nadie; estaba tratando de protegerme; al ingresar hasta allí quienes me perseguían dispararon al aire con armas de fuego”, empezó con su explicación el intendente de Eldorado.



Luego, Martínez precisó que las personas se acercaron al auto y que tras bajarse del auto se identificó y señaló que se trataba del alcalde del municipio. Previo a ello, dio aviso a la Policía al presumir que se trataba de un posible asalto.



Martínez aseguró que temió por su vida como también por la vida del sereno de la planta de tratamiento que presenció el insólito evento.



“No obstante, de identificarme correctamente me redujeron, manifestaron a los gritos que estaba ebrio y que llevaba a una persona ‘trans’; ambos hechos absolutamente falsos, llevaba a una mujer a su domicilio y de que no estaba ebrio, fue constatado posteriormente por el médico policial que me revisó como consecuencia de las agresiones recibidas”, señaló Martínez respecto del hecho en el que se vio involucrado. En esta línea agregó: “Me tuvieron retenido, tras agredirme verbal y físicamente, asedio que finalizó con la llegada de la Policía, a lo cual yo mismo había requerido antes de ser abordado”.



Más tarde, calificó de “desmedido, descontrolado e irregular el proceder de los penitenciarios” y que la violencia hacia el jefe comunal continuó: “Ya al estar debidamente identificado me apuntaron con armas largas como si fuera un delincuente, me arrebataron la llave de mi camioneta, mi billetera y mis documentos que hasta la fecha (por ayer) sólo me fueron restituidas las llaves”.



Y consideró que el obrar de los efectivos del Servicio Penitenciario en el operativo para captura a Carlos Poncio o Jair Figleski, más conocido como Bola 8, el mútiple asesino que se fugó el viernes de la cárcel de Eldorado, fue “irregular” y que “se extralimitaron gravemente en sus funciones”.



En el mismo comunicado oficial, Martínez expresó: “Se vulneró mis derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales”. Y acusó que el material fue editado y que, en este sentido, “constituye una prueba del obrar irregular, de la forma en que se llevó a cabo, la forma de dirigirse hacia mi persona, el requisar el vehículo sin orden judicial, el procedimiento llevado a cabo, totalmente al margen de la ley vigente”.



Al final, subrayó que “lamentablemente los que se encargaron de difundir la filmación del supuesto procedimiento generaron una gran zozobra en la comunidad, en la Municipalidad a mi cargo, y en especial a mi familia”. Y destacó el apoyo recibido hacia él.



Como informó El Territorio, el sábado se conoció un video en el que se ve involucrado al intendente de Eldorado. La filmación de casi cinco se viralizó y dos días después del escándalo Martínez dio su versión de lo sucedido. Y ayer, se filtró a la prensa un comunicado de la Policía en el que no se reflejaron las supuestas acusaciones, como manejar en estado ebriedad, que se volcó en el video.

Ediles piden la conformación de comisión investigadora