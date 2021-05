Impacto del Covid en embarazadas: el sector público atendió 60 casos

martes 11 de mayo de 2021 | 6:05hs.

Los últimos casos registrados en Misiones encienden la alarma y, a la vez, instalan un sinnúmero de interrogantes: ¿Las embarazadas deben recibir la vacuna anticovid?¿Cómo impacta el virus en la gestación?¿Cómo es el tratamiento en caso de que sea positivo para Covid-19?



El jueves pasado se conoció el desenlace trágico de una familia en San Vicente a causa del Sars-Cov-2. Una embarazada, su hijo de 28 semanas de gestación y los padres de ella murieron, presumiblemente como consecuencia del coronavirus, según notificación del Ministerio de Salud Pública. El viernes, en tanto, una joven de 28 años que había sido madre hace pocos días, paciente con el virus activo, falleció en el hospital Samic de Leandro N. Alem.



Más allá del recorte de las últimas semanas, las cifras oficiales reflejan que el impacto del virus en este grupo etario es mínimo. “En la pandemia hemos atendido 60 embarazadas con Covid, un número bajo, y tres complicadas, que por suerte han salido adelante”, sostuvo el director del Hospital Materno Neonatal (HMN), David Halac, en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.



Si se tienen en cuenta los datos oficiales difundidos en el parte epidemiológico diario, Misiones acumula 17 mil contagios de coronavirus, por lo que los 60 casos atendidos en el sector público, puntualmente en Posadas, representan 0,35% del total. Conviene, no obstante, subrayar que hubo pacientes en esa condición, con complicaciones por Covid en otros municipios.



“El Covid- 19 es una enfermedad infecciosa viral, y la mujer embarazada se encuentra en un estado de inmunodepresión, por lo que es más propensa a contraer cualquier tipo de enfermedad infecciosa incluso Covid; el tratamiento es básicamente sobre los síntomas que pudiera presentar, y uno particularmente importante es evitar picos febriles ya que podrían afectar directamente al producto de la concepción”, explicó a El Territorio, Andrea Morgenstern, ginecóloga obstetra e infanto juvenil que se desempeña en el sector privado (Ámbar, Casa de Salud).



En ese sentido, detalló que la fiebre no contenida puede causar “en las primeras semanas aborto espontáneo, defectos en el encéfalo y médula espinal, en embarazo más avanzado parto prematuro, muerte fetal. No son mandatorias sino consecuencias probables de cualquier estado febril (más de 38 grados) en embarazo independientemente de la causa que la provoque”.



“Según las conclusiones publicadas hasta la fecha, las embarazadas con Covid que tienen afecciones preexistentes, como diabetes o hipertensión crónica, o las personas de mayor edad o con sobrepeso, tienen también más probabilidades de sufrir complicaciones graves de salud debido al virus”, argumentó Morgenstern.



Tratamiento

“La medicación que se utiliza para Covid, como paracetamol o los corticoides también se pueden utilizar en embarazadas, no hay contraindicaciones; la heparina, por ejemplo, no se contraindica en el embarazo. La paciente embarazada se trata como otro paciente pero teniendo en cuenta que hay dos vidas en juego”, desarrolló Halac.



“El problema en un embarazo avanzado es que la neumonía por Covid genera alteraciones en la mecánica ventilatoria y más con la panza grande, entonces eso dificulta la expansión del pulmón y eso te obliga a interrumpir el embarazo para que la mecánica respiratoria mejore. Sólo en los casos en que la embarazada necesita respirar mejor”, señaló el director del HMN.



“Los bebés no nacen afectados ni infectados por Covid, no hemos tenido casos de bebés que hayan sido positivos de una mamá positiva. Para tranquilidad de las embarazadas no hay evidencia científica fehaciente que demuestre el pasaje transplacentario del virus al bebé. Es decir, el contagio intraútero como sucede con el HIV, hepatitis B, rubéola o toxoplasmosis, que son enfermedades que pueden dañar severamente al feto.



Respecto a cómo se procede si la mamá al momento del parto sigue con el virus activo, Halac explicó que “se lo damos a la mamá, ambos quedan en aislamiento, se le indica cómo dar de mamar, no se impide la lactancia, todo tiene que ver con el estado de ambos”.

En Misiones, la vacuna sólo con indicación médica