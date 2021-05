Abastecen con energía alternativa a ferias francas y pequeños productores

martes 11 de mayo de 2021 | 6:05hs.

Las energías alternativas tomaron protagonismo en la provincia, no sólo por su importancia para la sustentabilidad, sino también como solución rápida a problemas urgentes de suministro. Un ejemplo de ello se da con los pequeños productores que no cuentan con electricidad convencional en sus chacras y están siendo beneficiados con este tipo de conexión.



En este sentido, la implementación de distintos programas desde la Secretaría de Energía provincial motivó la incorporación de la autosustentabilidad, lo que permite no sólo ser una provincia más amigable con el medioambiente, sino que además logra abastecer una creciente demanda de consumo.



La preservación del ambiente es un factor clave para impulsar estas iniciativas, que se suman también a otras de carácter privado que se están gestando en la Tierra Colorada. Sin embargo, no es la única razón, puesto que el crecimiento poblacional y una demanda cada vez más grande de energía provocada por un consumo masificado residencial e industrial, provocan la imperiosa necesidad de buscar alternativas.



Esto se ve reflejado en las distintas conexiones que se realizan, como la última en la feria franca de la localidad de 9 de Julio, que fue acondicionado con paneles solares fotovoltaicos capaces de producir y suministrar energía suficiente para que sea independiente de otras fuentes, convirtiéndose así en el primer mercado de la provincia que funciona al 100% con energías renovables.



No obstante, y de acuerdo a lo que remarcó el secretario de Energía de Misiones Paolo Quintana, además de las ferias y el abastecimiento en la zona rural, hay otras dependencias en las que se está incorporando este tipo de tecnología, como Caps y destacamentos.



“Se trata del Programa Provincial de Inserción de Energías Renovables, que está a nuestro cargo, orientado a los pequeños productores rurales, cooperativas de servicios públicos y productivos, espacios turísticos, caps, establecimientos estatales y ferias francas, entre otros”, indicó a El Territorio.



Al tiempo que destacó que se está trabajando conjuntamente en todas esas áreas, llevando soluciones energéticas y sustentables a familias, comercios y entidades de la provincia.



Feria en 9 de Julio

La reciente puesta en marcha de los paneles fotovoltaicos en el nuevo local de la feria franca de la comuna de 9 de Julio se trata de un hecho histórico, pues los productores no contaban aún con energía para comercializar sus productos, como leche o queso.



Esta propuesta permite dar un salto de calidad a más de 40 familias que integran el mercado, de las cuales 15 son familias agricultoras que comercializan cerdo, aves de granja, productos hortícolas, envasados, lácteos y panificados. Las demás familias son de artesanos y emprendedores locales, que realizan distintas manualidades.



Para la puesta en valor de este espacio, el municipio realizó una ampliación techada y se realizó la entrega por parte de la secretaría de Agricultura Familiar de insumos para garantizar la cadena de frío de productos.



Entre los equipos entregados se destacan una batea carnicera, un freezer para exhibición con tapa de vidrio, seis estructuras metálicas con estantes para mejorar la presentación de productos hortícolas que permitan exhibir toda la producción reemplazando los cajones, además de indumentarias y carteleras específicas.



“Instalamos estos paneles en la feria franca, porque la gente de allí no tenía energía. Sirve para refrigeración e iluminación; consta de un circuito que va a la iluminación y balanza para pesar los productos que venden, y otro que va al freezer y la exhibidora”, explicó Quintana.



Los productores y artesanos, por su parte, celebraron la oportunidad de comercializar en su propio municipio, ya que al no contar con un espacio físico que los contenga era difícil desarrollar la actividad.



Al respecto, la secretaria de Agricultura Familiar Marta Ferreira, expresó que “queda claro que primero los que producen y primero Misiones es un compromiso que lo venimos sosteniendo con coherencia y hechos, hace varios años, y que la innovación y la sustentabilidad son también los ejes que nos señala el gobernador Oscar Herrera Ahuad, y esto llega también a los agricultores familiares, como la energía solar, riegos inteligentes e internet”.



Otras conexiones

Además de esta feria en Nueve de Julio, también se instalará en los próximos días paneles similares en las ferias de Fracrán y San Vicente, mientras se va trabajando en otras comunas. De igual forma, se instaló el sistema en un Caps modular de Santiago de Liniers, donde se colocaron los paneles para que alimenten la refrigeración de vacunas y remedios, además de iluminación con el fin de que sigan atendiendo si corta la luz en el lugar. En tanto, próximamente se hará lo propio en destacamentos policiales.



Mientras que también se están realizando instalaciones en chacras donde las conexiones convencionales no llegan, por lo que toma mayor importancia aun este sistema autosustentable. “Llevamos adelante grandes obras pero también estamos llegando a las personas y pequeños productores. Este sábado estuve en Fracrán y San Vicente, hoy estamos (por ayer) en Colonia Aurora. Uno de los productores de San Vicente nos contaba que no tenía agua, entonces instalamos un sistema para captar agua, para que le sirva para las plantaciones y los animales, y se le notaba la felicidad”, detalló el secretario de Energía.



“Hay que tener en cuenta que este programa viene a cubrir esos vacíos. Hay gente que espera hace tiempo energía y no llega, por eso nosotros con este sistema podemos llevar soluciones”, puntualizó.



Y concluyó: “Es importante para ellos y nosotros estamos orgullosos de poder ayudar. Siempre los fines de semanas me acerco, hablo con los productores, veo las conexiones. La verdad es que para esto estamos”.

Sistema fotovoltaico en Misiones

La idea en la provincia de Misiones es tener la matriz energética más diversificada y con mayor inserción en energías renovables.



Puntualmente en lo que refiere a energía fotovoltaica, se está trabajando fuertemente en la planta de Itaembé Guazú,con una potencia instalada de 0,5 megas, que genera energía para abastecer entre 200 y 250 familias, con un promedio de consumo familiar estimado per cápita.



Ese es solo un ejemplo (como lo pueden ser además las instalaciones dentro del programa Escuela Solar Ecosustentable) del trabajo que se lleva adelante para cambiar la mirada hacia una generación ambiental y autosustentable, demostrando que se puede generar a partir de fuentes de energía renovables. Por eso, también se está estudiando la instalación de otras centrales fotovoltaicas en distintos puntos de la provincia.