Apóstoles: realizarán una jornada de donación de sangre y registro de médula ósea

lunes 10 de mayo de 2021 | 23:34hs.

El próximo miércoles 19 de mayo se llevará adelante una jornada de Donación Voluntaria de Sangre y Registro de Médula ósea en la ciudad de Apóstoles, se realizará en el predio de la Expo Yerba, sobre avenida Centenario y avenida Malvinas Argentinas. Aquellos voluntarios que quieran asistir, pueden hacerlo de 7 a 12 horas.

Los interesados en participar de la actividad, por motivos de protocolos de bioseguridad y tratando de evitar la aglomeración de personas, deberán solicitar turnos al número 3764334071. El fin de la actividad es preservar el stock del Banco de Sangre para poder dar respuesta inmediata ante alguna urgencia, se recuerda que los donantes deberán presentarse con DNI.

Es muy importante saber que la población que va a donar sangre debe gozar de un buen estado de salud, tener presión arterial dentro de los límites que se consideran adecuados, pesar más de 50 kg, no tener fiebre, no haber padecido alguna enfermedad en los últimos 7 días, no tener antecedentes de enfermedades cardíacas, pulmonares, infecciosas, oncológicas u otras que supongan un riesgo para el receptor y además ser mayores de 18 años y menores de 55 años.