“Más fuerte que nunca”: Lucas Pratto publicó una foto de la operación y agradeció por el respeto

lunes 10 de mayo de 2021 | 20:36hs.

Lucas Pratto sufrió una de las lesiones más duras del fútbol después de que se le fracturara el tobillo tras ir a disputar una pelota, en el clásico entre el Feyenoord y el Ajax, en el fútbol de Holanda.

Después de muchas horas de incertidumbre, el Oso agradeció el respeto y el apoyo de los fanáticos: “Ya operado, más fuerte que nunca. Agradezco a todos por el respeto y sus mensajes de apoyo”.

El delantero argentino pasó por el quirófano horas después de haberse lesionado y los médicos a cargo de la cirugía notaron que el panorama era más complicado del que se preveía. El Oso se fracturó el peroné y el tobillo derecho, y también tiene comprometidos los ligamentos de ese tobillo.

Según pudo averiguar Toda Pasión, al delantero argentino le colocaron ocho tornillos -dos de ellos en el tobillo- y se los retirarán en dos meses. Las próximas dos semanas deberá utilizar muletas y luego comenzará con una larga rehabilitación. Se espera que pueda volver a las canchas dentro de seis o siete meses.

El Oso, que había ingresado a los 78 minutos del segundo tiempo del partido correspondiente a la Eredivisie -primera división holandesa-, fue a disputar una pelota al piso y en esa jugada se produjo la desafortunada lesión.

El ex goleador de River y Vélez se fue al fútbol holandés en busca de la titularidad que había perdido en River, aunque el cambio no le salió como esperaba. Después de algunos partidos, el entrenador Dick Advocaat dejó de tenerlo en cuenta y casi no jugó.

La única voz oficial hasta el momento fue la de su compañero Bryan Linssen que tras el partido declaró: “Estaba en el vestuario y solo pude estrechar su mano. No había mucho que decir”.

Más allá de este inconveniente físico, el argentino de 33 años no iba a ser tenido en cuenta por el Feyenoord, por lo que a partir de junio debía volver a River. Ahora habrá que esperar a ver cómo se soluciona la cuestión.

Algunos clubes como Racing y Vélez habían especulado con la posibilidad de contratar al jugador en caso de que no continuara en el equipo millonario.