Implicado en el asesinato de un policía será juzgado desde hoy

lunes 10 de mayo de 2021 | 6:03hs.

Un joven será juzgado desde hoy por el crimen de un oficial primero de la Policía de la Ciudad asesinado de ocho balazos hace casi dos años durante un tiroteo con tres delincuentes que intentaron robarle el auto en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, partido de La Matanza.



Se trata de Brian Rodríguez, quien llega detenido al debate acusado del “homicidio criminis causa” en perjuicio de Sergio Atilio Valenzuela (51), delito que prevé la pena de prisión perpetua.



Fuentes judiciales informaron al portal Télam que por el asesinato aún continúa prófugo un sospechoso mientras que otro joven que al momento del hecho era menor de 18 años está preso a la espera de ir a juicio.



Rodríguez será juzgado ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Matanza y el fiscal encargado de llevar adelante la acusación será Daniel Pagnotta.



El hecho que se ventilará en el debate ocurrió cerca de las 6.30 del miércoles 12 de junio de 2019, cuando Valenzuela, vestido de civil, retiraba su Chevrolet Cruze blanco del garaje de su vivienda, situada en O’Gorman 938, casi esquina Charcas, de Lomas del Mirador, en el sudoeste del conurbano.



El efectivo ya había sacado el vehículo a la calle para dirigirse a su trabajo en la Comuna 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, cuando se disponía a cerrar el portón de la casa, fue abordado por tres delincuentes armados que se bajaron de un auto color oscuro con fines de robo.



Los investigadores creen que, como no llevaba puesto el uniforme, los asaltantes no supieron que se trataba de un policía hasta que éste extrajo su arma reglamentaria con intenciones de resistirse al robo.



En esas circunstancias, se produjo un tiroteo, en medio del cual el oficial recibió ocho impactos de bala en distintas partes del cuerpo y cayó mortalmente herido en la vía pública.



Por su parte, su pareja, que vio toda la secuencia desde el interior de la casa, fue quien alertó a la policía de La Matanza mediante un llamado al 911.



Tras el ataque, los ladrones escaparon sin robar el auto del efectivo, aunque sí su arma reglamentaria.



En tanto, efectivos de la comisaría Segunda de Lomas del Mirador arribaron al lugar y encontraron el auto Cruze en la calle y, a los pocos metros, el cuerpo del policía, quien ya había fallecido.



Allí se entrevistaron con la pareja de Valenzuela, quien les contó que instantes antes tres hombres armados habían bajado de un auto negro, cuyo modelo no pudo precisar, con intenciones de robarle el suyo al policía.



La mujer explicó que, tras un tiroteo, los asaltantes escaparon en ese rodado por la calle O’Gorman, en dirección a la avenida General Paz.



Ante esta situación, los efectivos montaron un operativo en la zona, al tiempo que preservaron la escena del tiroteo hasta la llegada del personal de Policía Científica, que actuó bajo las directivas del fiscal de instrucción Claudio Fornaro dispuso que el cuerpo de la víctima fuera trasladado a la morgue judicial local, donde se estableció que presentaba ocho disparos que le causaron la muerte casi en el acto.



Por otro lado, Rodríguez y un adolescente fueron detenidos meses después y un tercer cómplice fue identificado pero todavía sigue prófugo.



Además, a comienzos de septiembre de 2019, brigadas de la División Robos y Hurtos, con la colaboración del Grupo de Intervenciones Tácticas (GIT) y de la División Operaciones Urbanas de Contención y Actividades Deportiva (Doucad) de la Policía de la Ciudad, recuperaron el arma reglamentaria robada a la víctima.



Este procedimiento fue realizado en los barrios Ciudad Oculta, Comandante Piedrabuena y Cardenal Samoré, en la zona sur de Buenos Aires, donde los efectivos hallaron la pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros de Valenzuela que pertenecía a Valenzuela, padre de cinco hijos.