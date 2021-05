Balance positivo para eventos comerciales en Iguazú y Eldorado

lunes 10 de mayo de 2021 | 6:05hs.

La primera edición del Black Friday Iguazú cerró con un balance positivo, indicaron desde la Cámara de Comercio de Iguazú (CCI).



El evento, que se realizó entre el martes y sábado, dejó buenas ventas en diversos rubros, principalmente en aquellos ligados a la indumentaria y a los supermercados. Sin embargo, en otros sectores no registraron mayores ventas y aducen a que muchos de los clientes no percibieron sus haberes.



Durante los días de vigencia de los descuentos que llegaron hasta el 50%, al menos unos 300 locales comerciales participaron del evento. Muchos de ellos ya estaban adheridos al programa Ahora Iguazú y ofrecieron beneficios mediante el pago de la billetera virtual Yacaré.



Al respecto, el presidente de la CCI, Joaquín Barreto, afirmó a El Territorio que recibió buenos comentarios de parte de propietarios de supermercados y tiendas de ropa dado el caudal de ventas registrado. “El balance es positivo en general teniendo en cuenta que es la primera vez del evento. Hubo muchos locales, sobre todo, los supermercados que registraron buenas ventas durante toda la semana”, detalló.



Por su parte, algunos comerciantes de la localidad manifestaron que las ventas fueron muy similares a las que se registran habitualmente a principio de mes. Incluso, anticiparon que mantendrán algunos descuentos por unos días ya que entienden que muchas empresas aún no pagaron a sus empleados debido al marcado descenso en la afluencia de turistas en el destino.



“Nosotros teníamos mayores expectativas. Sí ingresó gente el ultimo día. La mayoría preguntó hasta cuándo estaba el Black y muchos nos dijeron que aún no habían cobrado. Por eso mantendremos uno o dos días más los descuentos”, indicó Gabriela Rojas, propietaria de un comercio del rubro indumentaria



En tanto que Jorge Florentín, también comerciante, señaló: “Nos fue bien. Igualmente, nos quedaron varios productos en stock de los que estaban en promoción y tenían importantes descuentos; quizás la falta de promoción fue uno de los desencadenantes. Muchos de nuestros clientes supieron de los descuentos cuando ingresaron a comprar porque así lo tenían planificado”.



Desde el sector gastronómico mencionaron que en los días de duración del evento registraron buen movimiento, pese a que el iguazuense no suele salir a comer cuando la temperatura desciende. “Registramos un buen movimiento teniendo en cuenta el frío y nos vimos favorecidos por los descuentos, que motivó a que muchos prefieran cenar a fuera. Quizás sin los descuentos y con las bajas temperaturas el movimiento se hubiera reducido bastante”, explicaron.



En Eldorado



Eldorado también registró un evento de promociones y rebajas denominado ‘Eldorado te conviene’, que también cerró con un balance favorable entre el lunes y el sábado.



Desde la organización del evento aseguraron que alrededor de 190 comercios y prestadores de servicios se inscribieron en el plan, pero que hubo algunos que por errores en la inscripción quedaron fuera del programa. En esta línea, anticiparon que habrá otras ediciones donde se intentará pulir el sistema de inscripción para que puedan ser incorporados.



Por las características del plan, que podía ser utilizado sólo por tarjetas de crédito emitidas por el Banco Macro para financiar compras de hasta 50.000 pesos en seis cuotas sin interés, desde ese monto hasta 100.000 pesos en doce cuotas sin interés, algunos rubros fueron los que mejor desempeño tuvieron, como ocurrió en el caso de las ferrterías, venta de maquinarias y ópticas.



René, dueño de una óptica, explicó: “Las promociones siempre ayudan a las ventas. Nosotros tuvimos buenas ventas y se notó la presencia del programa. Si bien es cierto que estaba vigente sólo para las tarjetas de un determinado banco, mucha gente utiliza esas tarjetas y aprovechó para comprar ya que podían pagar sin intereses las cuotas. Hubo algunos que se acercaron y no tenían esas tarjetas, pero no fueron muchos”.



En el mismo sentido se expresó la responsable de una ferretería y casa de venta de máquinas de la ciudad. “A nosotros nos fue bien. Se notó en el volumen de ventas realizadas, no de una manera muy grande pero si como para decir que la experiencia fue buena”, dijo.



Distinto fue el caso de los comercios de venta de ropa y calzado que tuvieron pocas ventas. “Me da la impresión que la gente aprovechó el programa para hacer compras más importantes o urgentes y no tanto las compras menores. Pero a pesar de eso tuvimos algunas ventas”, explicó el propietario de un local de indumentaria.



Desde la organización del programa reconocieron que hay detalles que solucionar para las siguientes ediciones pero que un primer balance es altamente positivo. “Los primeros datos que tenemos es que tanto el jueves como el viernes hubo comercios que vendieron muy bien. Muchos otros comercios no pudieron ingresar porque ingresaron mal algún dato o no lo pusieron. Pero para las próximas ediciones trataremos de ampliar el número de comercios que fueron en esta oportunidad”, indicaron.



Uno de los problemas manifestados por algunos comerciantes fue que al ser anunciado con anterioridad, las ventas los días previos al inicio del plan bajaron un poco. “Nosotros vendimos, pero los días anteriores a la puesta en marcha del plan las ventas bajaron. Es como si la gente hubiera esperado para aprovechar y hacer las compras, porque el volumen de ventas cuando lo comparás con meses anteriores no varió mucho”, adujo una comerciante de Eldorado.