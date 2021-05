La brecha de precios subió 8,7 por ciento durante abril

lunes 10 de mayo de 2021 | 6:04hs.

Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), en abril la brecha de precios entre lo que pagó el consumidor y lo que recibió un productor en el campo por los alimentos agropecuarios subió 8,7%.



De esta manera, el consumidor abonó en góndola 14,3 veces más por productos agropecuarios de lo que cobró el productor.



En este sentido, la brecha de valores para los 24 agroalimentos de consumo familiar relevados por la entidad fue de 4,67 veces y significó un incremento comparado con los meses de febrero y marzo, cuando fue de 4,42 y 4,29 veces, respectivamente.



La variación fue impulsada por una caída de 3,74% en los desembolsos al productor, mientras que los costos al consumidor tuvieron una suba de 1,63% en los comercios pymes de cercanía y una baja de 0,44% en los hipermercados, detallaron desde la entidad.



En el análisis minucioso, precisaron que los productos con mayor suba mensual en sus brechas fueron la naranja, con un alza de 86,5%; el limón con un aumento del 83,3%; el repollo, el 23,3%; y la zanahoria, un 22,5%. Este último producto fue uno de los que más disparidad de precios registró, al pagarse hasta 14,3 veces más en góndola.



En tanto, los de mayores bajas fueron el tomate y mandarina, ya que ambos descendieron 13,4%; y la calabaza, cuya merma fue del 11,5%.



Los datos surgen del Índice de Precios en Origen y Destino (Ipod) que elabora el sector de Economías Regionales de Came en base a los precios de origen de las principales zonas de producción y a más de 700 precios de cada producto en destino en supermercados, verdulerías e hipermercados de todo el país.



Por otra parte, el Ipod frutihortícola subió durante abril un 10 por ciento en el mes y la brecha para esos productos promedió en 4,96 veces, por encima del porcentaje mensual.



En tanto, el Ipod ganadero bajó 5,5%, con una disparidad promedio de 3,23 veces. Y precisaron desde Came que el número resultó 34,9% más bajo que el Ipod agrícola, ampliando esa diferencia frente a marzo.