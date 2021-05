“Contenta de llevar el oro para Argentina”

lunes 10 de mayo de 2021 | 6:06hs.

Fueron muchos meses los que pasaron desde el inicio de la pandemia y con ellos hubo primero incertidumbre y luego un intenso trabajo, pero ayer todo salió redondo y Mariela Delgado (34) desplegó su talento y esfuerzo para alcanzar la medalla de oro en ruta, en la categoría C5, en la última jornada de la Copa del Mundo de paraciclismo, en Ostende, Bélgica.



La ciclista misionera y representante de la selección nacional detuvo el cronómetro en 1:49:48 para llevarse la corona y sumó 60 puntos internacionales por lo que su clasificación a los Juegos Paralímpicos de Tokio son casi una realidad, aunque aún resta la confirmación oficial de la plaza algo que se haría entre hoy y mañana por parte de la selección argentina.



En la ocasión, Mariela fue escoltada por la británica Crystal Lane-Wright, medallista mundial y representante paralímpica en dos oportunidades- 2012 y 2016- y la campeona italiana Eleonora Mele.



Fue una intensa carrera de 70 kilómetros, con cinco ciclistas que llegaron al sprint final con chances, pero ahí la misionera aceleró, pasó primera la línea de llegada y luego fue protagonista de ese momento tan emotivo de cantar el himno nacional argentino en la cima del podio.



“¡Estoy muy contenta!, con sensaciones raras de volver a vestir la camiseta luego de más de un año por la pandemia”; compartió Mariela a El Territorio tras su consagración.



El viernes había salido al ruedo en la crono, pero faltaba la frutilla del postre en pelotón en ruta y no falló en la prueba que le va como anillo al dedo.



También añadió estar feliz de “poder cerrar la copa con este resultado que tanta falta hace y llevar el oro para Argentina por toda la gente que está incondicionalmente alrededor mío, sosteniéndome en este camino, en esa carrera deportiva, principalmente mi familia y mis amistades que son fundamentales para mí”.



En tanto, no quiso olvidarse de agradecer a su equipo el Shimano Ladies Power, el Enard y la Secretaría de Deportes de la Nación por “estar viviendo en el Cenard, de cara a la preparación. Mi vida deportiva está en el Cenard y es muy importante volver después de esta situación”.



Además, hay que rescatar que Mariela tuvo su puesta a punto al incio de la cuarentena en Catamarca, luego estuvo muchos meses en Misiones que le sirvieron mucho por la serranía de las rutas locales, para regresar, tras su habilitación, al Cenard, en Buenos Aires, como en los últimos años de carrera. “Quiero mandar un abrazo a todo Misiones que siempre están muy pendiente mí y es sumamente importante que desde mi tierra natal me sigan, estén atentos y contentos por los logros que consigo”, expresó.



Esta vez salió y es feliz con eso

Reflexiva y humilde como es, Mariela explicó que “fue mucho el camino recorrido para estar acá, en estas condiciones, y por eso estoy contenta… de que esta vez haya podido responder con un buen resultado, porque no siempre se puede y esta vez se pudo, eso es lo que pone sumamente feliz”



También este buen momento se sostiene con el equipo enorme de profesionales que la acompañan desde su entrenador, Gustavo Artacho, psicóloga, preparadores físicos, médicos clínicos y nutricionista, porque “ellos confían en mí”.



Para cerrar, aclaró que este momento “no va a ser un final, es el principio de lo que va a ser la parte más dura, eso lo tengo claro y espero no dejar de disfrutarlo”.



Y claro que será el inicio, aún resta el Mundial de Ruta en Portugal, en junio; y luego, el gran objetivo será sus segundos Juegos Paralímpicos en Tokio, en agosto, ya que supo estar en Río 2016 y conquistar un gran cuarto lugar en ruta. Ahora, plantada en este momento de explosión, va por la revancha y motivaciones no le faltan.