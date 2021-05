Vacunan a universitarios de entre 30 y 49 años y suman grupo para 2°dosis

lunes 10 de mayo de 2021 | 6:04hs.

Avanza en Misiones la campaña de inmunización frente al Sars-Cov-2 con la inclusión de más grupos para recibir las primeras dosis y un porcentaje de misioneros que ya están completando su esquema de vacunación con la segunda.



De esa manera, los docentes y no docentes universitarios de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), que tienen entre 30 y 49 años comenzaron a recibir sus primeras dosis desde el viernes en Oberá y en Eldorado, mientras que en Posadas la convocatoria es para hoy en el Centro Multicultural del cuarto tramo de la Costanera capitalina de 8 a 16.



En tanto, en Oberá continuará esta semana en el Polideportivo Ian Barney y en Eldorado será en el Polideportivo Municipal y Universitario del kilómetro 3, en ambos lugares la inoculación también se desarrollará de 8 a 16.



Quienes se encuentren comprendidos en esta franja de edad deberán concurrir a los lugares de vacunación sin turnos, con sus DNI, usando barbijo y manteniendo distanciamiento social.



Por otra parte, el Comité de Crisis de la Unam recordó que continúa habilitado el correo electrónico [email protected] para docentes y no docentes con comorbilidad que aún no fueron inmunizados y tengan alguna condición de riesgo.



Convocatoria para segundas dosis

Con la llegada a la provincia de las últimas dosis de la vacuna china Sinopharm, los primeros en empezar a completar su esquema de vacunación fueron los docentes de la provincia y desde hoy lo harán las personas que comprenden el rango de 50 a 59 años con factores de riesgo y recibieron la primera dosis entre finales del mes de febrero y los primeros días de marzo, según indicaron desde el Ministerio de Salud Pública.



Esta vez no precisan inscribirse para recibir el turno sino que la convocatoria será a partir de la terminación del DNI: quienes finalicen en 0, 1 y 2 deberán concurrir hoy; los que terminen en 3, 4 y 5 se inocularán mañana y las terminaciones 6, 7, 8 y 9, lo harán el miércoles.



Cabe destacar que en Posadas, el vacunatorio habilitado para las segundas dosis es el Espacio Multicultural que se encuentra en el cuarto tramo de la Costanera.



Mientras tanto, en la provincia también se continúa vacunando con las primeras dosis a los adultos mayores de 60 años según la terminación del DNI, docentes según la convocatoria del Consejo General de Educación (CGE), personas de entre 50 y 59 años con comorbilidades, trabajadores de prensa, taxistas, farmacéuticos, odontólogos y trabajadores de las ferias francas.



En Misiones hay cerca de 200.000 personas mayores de 60 años y todavía restan ser inoculados 30 mil de esa franja etaria.



En lo que respecta al personal docente, la provincia tiene 32.000 educadores en las distintas modalidades que están siendo vacunados contra el coronavirus. Actualmente se está vacunando a los últimos grupos, teniendo en cuenta que cerca del 80% recibió su vacuna.



Por su lado, el personal de salud fue quien primero comenzó a ser vacunado, en diciembre pasado, y ya se completó a la totalidad de ese grupo.



Según el Monitor Público de Vacunación, Misiones recibió 292.550 vacunas y lleva aplicadas 184.098, de las cuales 156.921 son de las primeras dosis y 27.177 de la segunda.



A nivel nacional, en tanto, se aplicaron 9.109.746 vacunas: 7.709.027 son de la primera dosis y 1.400.719 de la segunda.

Llegan otras 500 mil Sputnik V al país

La Argentina contará a partir de hoy con algo más de 12 millones de vacunas adquiridas a lo largo de la pandemia de coronavirus,



con el arribo de un nuevo cargamento de 500 mil dosis de Sputnik V desde Rusia, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, que llegaba a la medianoche.



Se trata del decimocuarto servicio que presta la línea de bandera para transportar vacunas desde la Federación Rusa y en esta ocasión es una partida del componente 1 de la vacuna Sputnik V.



Con este nuevo cargamento, la Argentina habrá recibido un total de 12.198.250 dosis para implementar el Plan Estratégico para la Vacunación contra el Covid-19.



Mientras tanto, avanzan las gestiones para la fabricación de la vacuna china Sinopharm en el país.