Con alma viajera y pies en la frontera

Entre límites cartográficos, referencias a Marx o Hegel y recreos, las referencias musicales siempre están presentes y en este caso, el intercambio en el patio de una escuela o la sala de profesores dio como fruto el proyecto de una banda intergeneracional que se las trae.



‘‘Tenemos diferentes edades y orígenes, justo coincidimos en Concepción de la Sierra, se dio esta confluencia’’, marcó Pablo Paradela, guitarra e impulsor de Dos Barajas.



‘‘Tenemos una cuestión generacional bastante dispar en la banda’’, profundizó detallando que mientras Sebastián ‘Bachi’ González (batería, percusión y voz ) y él están promediando la mediana edad, el resto de los integrantes no supera los 20 años.



‘‘La idea de empezar a tocar juntos fue porque nos conocíamos desde la escuela, yo soy profesor de Filosofía y Bachi de Geografía’’, detalló. Marcos Gomensoro ( guitarra y dirección) era alumno y fue el primero en sumarse al dúo de profesores rockeros. Después se sucedieron otros integrantes hasta que finalmente la formación actual se completa con Ada Daniela Fassa en bajo y la quinceañera Daniela Brítez en voz.



El trabajo más fuerte comenzó a mediados del 2019 con una gran presentación oficial y fechas en distintos municipios misioneros.



Si bien se encuadran dentro del rock y blues principalmente, detallan que las influencias son diversas, así como las características de cada integrante y que están marcados por una cuestión de frontera, por la cercanía con Brasil, por ejemplo.



Así, el 2020 parecía por demás prometedor tras una exitosa gira por este país vecino, pero, como a todos los habitantes de este planeta, los proyectos se le vieron truncados a poco de arrancar el año con el estallido de la pandemia.



‘‘En Brasil nos fue re bien, pudimos hacer dinero y todo, que acá es muy difícil, por diferentes factores’’, entendió Pablo y recordó que no sólo generaron lazos para poder seguir tocando afuera, una vez se rehabiliten las fronteras, sino que también se fortaleció el grupo.



En total recorrieron más de 3000 kilómetros a través de los estados de Río Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. Tocaron en plazas, bares y escenarios de más de 50 ciudades.



‘‘Tocar afuera se dio porque yo había viajado bastante, tuve la posibilidad de vivir de la cultura, de la música y entonces me parecía un punto importante de inflexión, no sólo de lo musical sino para crecer artísticamente y afianzar el grupo. Fuimos recorriendo, andando, haciendo contactos para tocar y conociendo gente en el camino’’, ponderó el guitarrista. ‘‘Volvimos una banda diferente, no sólo en lo musical sino en cuanto al crecimiento del grupo humano y el modo de relacionarnos’’, aseguró.



Luego de pasar el mal trago de no poder repetir la experiencia en el corto plazo, el parate sirvió para acomodar algunas ideas en borrador y sacar a relucir temas propios, que esperan poder grabar prontamente.



Su vuelta a los escenarios fue en septiembre de la mano del programa Cultura por Trabajo que generó un espacio para los artistas locales y acercaba shows al público confinado, vía streaming. Ni bien se reactivaron los espectáculos, comenzaron a girar nuevamente por la provincia sin parar y este fin de semana próximo llegan a Posadas. En el horizonte, sin embargo, no hay límites, esperan poder seguir expandiendo su arte a todos los rincones. ‘‘La idea de viajar siempre está presente. Nuestra idea este año era ir a Uruguay, ya nos aprendimos a mover en el ambiente viajero entendemos como funciona. Es un poco sacrificado, pero es una buena opción y en lo económico conviene mucho más’’, explicó Paradela, que también contempla recorrer el país, ‘como se pueda’.



‘‘La posibilidad de conocer otros circuitos, no sólo como espectadores sino también actuando, te hace crecer un montón, se generan nuevas ideas y nuevas motivaciones’’, concluyó.



Con apuntes, mapas y teorías ideológicas, el rock fluye, versátil y diverso. Cuando el arte se enciende, las posibilidades son ilimitadas.