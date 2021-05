Abel Pintos tiene Covid y contó que se siente bien

lunes 10 de mayo de 2021 | 6:00hs.

A un día de celebrar la nominación a los Premios Gardel 2021 en la categoría Canción del Año, este sábado Abel Pintos recurrió a sus redes para contar que tiene coronavirus y que no podrá ser parte d ela ceremonia.



El músico explicó que esa mañana comenzó con síntomas, por lo que le realizaron un testeo que dio positivo.



“Comienzo el aislamiento correspondiente”, escribió el cantante.



El artista recurrió a su perfil de Twitter para contar la noticia, pero además para llevar tranquilidad a su más de un millón y medio de seguidores. “Hoy por la mañana, tras presentar síntomas, se me realizó un testeo de Covid-19 con resultado positivo”, explicó e inmediatamente aclaró que se siente bien. “Ahora, reposo y a bancarla”, sostuvo.



Su mensaje no pasó inadvertido en la red social donde recibió cientos de mensajes de acompañamiento y preocupación.



“Toda la buena energía para y tu familia, descansá mucho y cuidate. Pronta recuperación”; “Vas a pasar tu cumple aisladito, pero de todos lados vamos a estar tirándote la mejor energía para que te recuperes pronto”; “A cuidarse mucho y cuidar de la familia. Deseo que sea leve”; fueron algunos de los mensajes que recibió en contestación a su comunicado.



Agradecido y sorprendido por la repercusión, escribió un segundo tuit: “En unos minutos apenas me enviaron en mensajes camionadas de buena onda y amor. Gracias de todo corazón”.