Bolsonaro alentó movilización en plena segunda ola en Brasil

lunes 10 de mayo de 2021 | 6:02hs.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, encabezó ayer una multitudinaria caravana de motociclistas en Brasilia, en una nueva movilización de sus simpatizantes para apoyar a su gobierno, fuertemente cuestionado por la gestión frente a la pandemia de coronavirus, que causó más de 421 mil muertes.



Rodeado de un fuerte operativo de seguridad, el mandatario de 66 años partió de la residencia oficial Palacio de Alvorada junto a cientos de motociclistas para recorrer durante una hora el centro de la capital, en una convocatoria para conmemorar el día de las madres.



“Tuvimos un problema gravísimo el año pasado, algo que nadie esperaba, la pandemia, pero poco a poco estamos venciendo. Pueden estar seguros: como jefe supremo de las Fuerzas Armadas jamás mi Ejército irá a las calles para mantenerlos dentro de casa”, dijo Bolsonaro a sus seguidores, concentrados en las afueras del Palacio de Alvorada tras el recorrido.



Al final del recorrido, el presidente ultraderechista, férreo crítico del confinamiento social para enfrentar la pandemia, se tomó fotografías, estrechó manos con decenas de seguidores -muchos entre quienes, al igual que el mandatario, no llevaban el barbijo de protección-, y agradeció el “apoyo a un gobierno que se identifica en gran medida con el Ejército”.



Bajo el embate de una segunda ola de la pandemia, Brasil se convirtió en el país con mayor índice de mortalidad en el continente americano y en el hemisferio sur, aunque el ritmo de contagios se redujo en las últimas semanas.



El sábado 1 de mayo los seguidores de Bolsonaro realizaron multitudinarias marchas y caravanas motorizadas en ciudades como Brasilia, San Pablo y Río de Janeiro, sólo tres días antes de que una comisión del Senado comenzara a investigar las acciones del gobierno para enfrentar la pandemia en Brasil.



En su declaración del martes pasado ante el Senado, el ex ministro Luiz Henrique Mandetta, destituido en abril de 2020 por defender el distanciamiento social para contener el virus, afirmó que alertó “sistemáticamente” al presidente Bolsonaro sobre las “gravísimas consecuencias” de sus posturas frente a la pandemia.



Al día siguiente, el ex ministro Nelson Teich, que sucedió a Mandetta por casi un mes, dijo que su renuncia a la cartera de Salud se debió a la presión del mandatario para prescribir cloroquina contra el Covid-19, pese a ser un remedio ineficaz contra el virus y potencialmente peligroso.



Para el viernes próximo está prevista la declaración del ex ministro Eduardo Pazuello, un militar destituido en marzo último en medio de fuertes críticas a su gestión, principalmente debido a la demora de Brasil para negociar vacunas.



Para el sábado próximo se prevé otra gran movilización de los seguidores del gobierno.