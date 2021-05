Qué ver, leer y escuchar

lunes 10 de mayo de 2021 | 6:00hs.

No matarás

Amazon, Online



Dani decide retomar su vida después de cuidar de su padre durante una larga enfermedad que le cuesta la vida. Cuando decide emprender un largo viaje conoce a Mila, una chica sensual e inquietante que convertirá una noche en una pesadilla.



Te veo

Netflix, Online, Youtube



Un detective busca a un adolescente perdido, pero descubre una presencia maligna que se oculta en las grietas de su propio hogar disfuncional. Estrenada en el Festival South by Southwest en marzo de 2019, ha cosechado en general reseñas positivas.



Eva Luna

Isabel Allende



Eva Luna funde el destino individual con el colectivo mediante una fulgurante prosa de carácter épico. Cuando Isabel Allende puso el punto final de Eva Luna, logró tatuarse un símbolo que honra su epidermis: y pasó a ser intensamente latinoamericana.



Will Grayson

John Green



Will Grayson tiene dos reglas en la vida: guardar silencio y no implicarse en nada. Sin embargo, su mejor amigo, Tiny Cooper, está decidido a buscarle novia y a montar su musical autobiográfico: Tiny Dancer. Una novela divertidísima, conmovedora y profundamente perspicaz.



Let it be

The Beatles



Para cuando finalmente Let It Be -originalmente titulado Get Back- vio la luz, el mundo era muy distinto. Un mes antes, Paul Mc Cartney había comunicado la decisión de no volver a grabar con Los Beatles. El 8 de mayo de 1970, la banda presentó su último disco.



Tiempo

Ozuna



Ozuna lanzó su nuevo single y video ‘Tiempo’. El cantante vuelve con otro florecimiento de creatividad con esta canción, cuya portada incorpora la imagen metafórica de flores amarillas, un sinlge romántico y tierno.