Casa sobre pilotes, otra opción para ahorrar espacio

lunes 10 de mayo de 2021 | 0:00hs.

Ya sea por razones climáticas, vistas, de tránsito, debido a topografías complicadas o grandes desniveles o para generar el mínimo impacto en el entorno, es que las personas deciden elevar sus viviendas sobre pilotes y esto se veía mucho en Posadas hace 40 años, en la ribera del Paraná, donde a causa de la inundación la gente prefería estar lejos del suelo.



Cuando los pilares no se sumergen en el agua ni se asientan sobre la playa, una zona rocosa o con vegetación protegida, a los retos de la funcionalidad, urbanístico y estético surge la pregunta: qué hacer con el espacio disponible bajo la planta de la vivienda. Abundan garajes, jardines o zonas de juego.



La construcción residencial ha sabido adaptarse a los obstáculos de construir sobre terrenos difíciles e inestables, o que en ocasiones merecen especial atención, al encontrarse en zonas que pueden anegarse o que merecen especial protección.



En este sentido, el arquitecto Lisandro Amaro explicó cuáles son las condiciones que debe tener un terreno donde se pueda montar una casa sobre pilotes.



“Se puede utilizar pilotes de madera siempre y cuando la condición del suelo lo permita, esto quiere decir que si se va a montar una casa de madera sobre suelo colorado tranquilamente se puede utilizar pilotes de madera, en cuanto al pozo y su relleno haya sido bien compactado. Por otro lado si el suelo donde se va a montar la casa tiene un suelo arcilloso, se va a necesitar que los pilotes sean de hormigón sí o sí con una armadura metálica”.



Cimientos

Los pilotes se caracterizan por ser elementos muy fuertes que se utilizan en las construcciones, en muchas ocasiones hincados y en otras fundidos in situ como es el caso de los pilotes en los que con anterioridad se hace un hoyo en la tierra para después hacer su fundición.



Antiguamente los pilotes eran hechos de madera, hasta que a mediados de los años 1940 se comenzó a utilizar el hormigón para la fabricación de los pilotes.



“Cualquier madera que sea dura va a ser buena para poder llevar adelante el pilote de madera”, expresó Amaro, teniendo en cuenta que, en el caso de Misiones, el clima es poco amable con los materiales.



La durabilidad y la calidad de los pilotes de madera puede ser la misma con respecto a los pilotes que están fabricados con materiales alternativos siempre y cuando se respeten las peculiaridades de la madera con la que son construidos. Es aconsejable el uso de los pilotes de madera en los lugares donde hay un acceso difícil, en donde los taladros o el hormigón presentan problemas como los siguientes.



“Los pilotes van a durar mucho tiempo siempre y cuando se haya utilizado madera dura o que la madera haya tenido un tratamiento con sales CCA, que son una impregnación en una cámara de vacío que hace que la madera tenga mayor durabilidad en el tiempo”, comentó el arquitecto.



Hay que tener en cuenta que los pilotes de madera se utilizaron constantemente a lo largo de la historia, y en la actualidad se piensa que el uso de los pilotes de madera es obsoleto o que no cuenta con una gran resistencia de carga y que su durabilidad es corta, pero la verdad es que la durabilidad de los pilotes de madera depende en primer lugar de las características del suelo en donde se encuentran ubicados o hincados.



Buena opción

Si bien la madera le da una estética especial a la vivienda, si se elige el hormigón, este material también es interesante, ya que el apoyo de los pilotes debe ser resistente.



“Las casas necesitan que ese pilote sea de hormigón, que permita un endurecimiento rápido para la resistencia de la estructura sobre el cual se va a montar la casa. Esto es porque el endurecimiento del hormigón elaborado permite un fraguado que contribuye a que los pilotes rápidamente puedan adquirir la resistencia mecánica que se necesita”.



En definitiva, las viviendas edificadas sobre pilares de madera, hormigón o materiales análogos han demostrado su utilidad, resistencia y durabilidad a lo largo de la historia.



De hecho, aún se conservan pilotes en perfecto estado con más de 1000 años de antigüedad. Hasta cuando se derrumbó el campanil de la Plaza de San Marcos por 1902 los arquitectos pudieron contemplar que sus cimientos, que eran y son de este tipo, estaban en condiciones óptimas.



Por tanto, aunque a simple vista parezcan más débiles, puede decirse que las casas sobre pilotes de madera son tan resistentes o más que las estructuras convencionales.



Es una alternativa habitacional más económica que la vivienda tradicional de ladrillo y permite residir en lugares en los que, de otro modo, sería absolutamente imposible. Y de forma totalmente segura.



Es un tipo de construcción que respeta y protege el paisaje y el medio ambiente en su conjunto. Sus estructuras son inmunes a inundaciones y otros muchos fenómenos climatológicos adversos.