Ejercicios y vitaminas C y D ayudarían ante enfermedades

domingo 09 de mayo de 2021 | 0:00hs.

Si bien estamos transitando una pandemia que día a día se cobra nuevas vidas, no hay que dejar de lado las enfermedades más comunes, como las gripes que aparecen con más frecuencia en la temporada de invierno. En este sentido, el gastroenterólogo y deportólogo Horacio Melo comentó a El Territorio que las enfermedades pueden afectar menos a quienes tienen una vida saludable, en la que el ejercicio y la buena alimentación son pilares cotidianos.

Principalmente la buena alimentación y vitamina C son importantes para hacer frente al Covid-19 y a las demás enfermedades de invierno. “Hoy en día se está usando mucho para la prevención del Covid dos gramos de vitamina C por día”, comentó el médico. En segundo lugar, la vitamina D es importante incorporarla una vez por semana o caminar y hacer ejercicio bajo el sol. Esta vitamina también viene en líquido y en comprimido y se puede comprar en farmacias o dietéticas para reforzar las defensas inmunológicas. Otro punto importante es aumentar el consumo de cítricos (naranja, apepú, pomelo, limón y mandarina), que tienen mucha vitamina C, y hacer actividad física.

Simples cambios

Aunque la cuarentena nos haya acostumbrado a estar encerrados en casa aprendiendo a realizar muchas recetas, es tiempo de cambiar de hábitos y pensar en la salud. Simples pasos pueden servir para que el propio organismo luche con la enfermedad que hoy ocupa todas las pantallas.

“La persona que hace actividad física y tiene un peso adecuado tiene ocho veces más probabilidades de sobrevivir al Covid- 19, se puede mejorar con la alimentación y actividad física”, aseveró Melo.

“Es una virosis, y la persona que hace actividad física tiene un plus muy importante en su sistema inmunológico debido a que su capacidad respiratoria, su capacidad circulatoria, su actividad cognitiva, su capacidad de reacción ante el estímulo externo, están muy protegidas. En cambio la persona sedentaria no, entonces es probable que haya muchos casos asintomáticos, y no es porque el virus sea más amigable sino porque esas personas asintomáticas realizan actividad física frecuentemente y se alimentan de manera correcta”.

Cuando se habla de una alimentación correcta simplemente se trata de que en la dieta diaria se incluyan más frutas, verduras y carnes, en detrimento de las gaseosas, panificados y postres con mucha crema o azúcares.

“Nuestro consejo es hacer actividad física una hora cinco días a la semana, puede ser cualquier actividad, bicicleta, caminata o lo que le guste a la persona, preferentemente al aire libre. Una caminata es espectacular para quien nunca hizo actividad física. Se va a dar cuenta que comienzan a bajar su factores de riesgo, va a bajar la presión, va a bajar el colesterol, va a bajar el azúcar, va a comenzar a bajar de peso, va a mejorar su humor y su descanso posterior, es decir va a tener un sueño más merecedor y beneficioso”, explicó el deportólogo.

En relación a la compra de vitaminas para aumentar las defensas, el médico indicó que aquellas personas que no pueden acceder a su compra, pueden incorporarlas “tomándose un vaso de jugo de dos pomelos por día o dos o tres naranjas por día, con solamente eso ya estamos mejorando nuestro sistema inmunológico, con los beneficios que se obtiene de la fruta”.

El doctor en casa

Quienes quieran conocer más cómo la alimentación y el ejercicio mejora la salud de los niños y jóvenes pueden acercarse el viernes a las 9.30 a la charla que dará Horacio Melo junto a Leonardo Antunez en el cine teatro Oberá. "Yo voy a hablar sobre la incidencia de la alimentación y la actividad física en épocas de covid y cómo incide, también sobre el aumento de la obesidad infanto juvenil y, esto se enriquece con la charla del profesor de educación física Leonardo Antúnez, que va a hablar de los beneficios de la actividad física en la etapa escolar”, explicó Melo.