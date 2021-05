La mezquindad de estados poderosos

domingo 09 de mayo de 2021 | 0:15hs.

Nadie se salva solo. Es lo que había dicho el papa Francisco, a fines de marzo del año pasado, durante el inicio de la crisis mundial generada por el avance del coronavirus. Aquello representó un histórico rezo que encabezó en soledad en la Plaza San Pedro y fue cuando además reflexionó que ante esta amenaza estábamos todos frágiles y desorientados. Parecía que el enemigo común llevaría a unirse a la humanidad para salir todos juntos de esta amenaza. Fue así, al menos como se insinuó al principio, cuando la cura tardaba en aparecer. Los países poderosos por primera vez se sentían frágiles y estaban expuestos, tanto o aun más que los menos desarrollados. Esa brecha de incertidumbre comenzaría a acortarse cuando la ciencia logró traer alivio al descubrir la vacuna anticovid. Rápidamente los países desarrollados por su condición económica o porque se elaboraban la vacuna en su propio territorio, se apoderaron de la mayor cantidad de lotes posibles, a tal punto -como se mencionara la semana pasada en esta misma columna- que en países como Estados Unidos sobran vacunas y hasta se ofrece ahora como una opción para turistas del mundo, con ciertos requisitos y sobre todo con buenas condiciones económicas que les permitan pagar estadías y permanencia hasta la aplicación de la segunda dosis si no se aplican la que es de una sola dosis. Quedaba nuevamente así en evidencia en poder de cada Nación, al observarse la enorme diferencia entre las tasas de vacunación en las naciones avanzadas y las naciones más débiles. A su vez, esta semana se vio el verdadero poder de los laboratorios al plantearse la posibilidad de que se liberaran las patentes de las vacunas. Como se sabe, los fabricantes ahora tienen los derechos sobre sus descubrimientos y ello representa muchísimo dinero actual y futuro, ante la desesperación de todos los gobiernos del mundo para conseguir la mayor dosis posible para vacunar a su población. Es decir, tener la potestad de la patente, implica tener asegurado abundante ingreso. También es verdad que a estos laboratorios en plena etapa de investigación y desarrollo, les demandó mucho dinero y esfuerzo conseguir la formulada buscada. Ello forma parte de una de las razones por las cuales hay resistencia al pedido formulado por un grupo de naciones en desarrollo lideradas por India y Sudáfrica que había sugerido a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que las patentes sobre vacunas fueran liberadas para lograr un mayor nivel de producción y en lo posible, de forma masiva, ante el concepto que cuando más población esté vacunada más posibilidades habrá que nos salvemos todos. Al rechazar tal posibilidad y en parte de los argumentos esgrimidos, los laboratorios sostienen que usan una nueva tecnología muy sofisticada, alegando dificultades para replicarla, sumado a las limitaciones para acceder a las materias primas necesarias, pero sobre todo que liberar podría dar lugar a problemas de calidad o incluso exponerse a posibles falsificaciones. Por eso, la posibilidad de liberar las patentes suena casi a un hecho romántico, en especial para las compañías farmacéuticas cuyo rechazo recibió el respaldo de las naciones occidentales, incluida la Unión Europea, Reino Unido y en principio Estados Unidos, que ahora tiene otra posición. Joe Biden anunció que respaldará las negociaciones como reclaman más de cien países para suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas contra el Covid-19, pero como en la OMC las decisiones se toman por consenso, todo indica que resultará muy difícil acceder al uso temporal de la vacuna para fabricar fuera de los circuitos de producción establecido. De nuevo, se impone aquel concepto mercantilista tan despiadado, business are business, es decir negocios son negocios sin importar mucho que la vida de millones de seres humanos esté en riesgo. De esta manera, de aquellos primeros gestos de solidaridad se impone la mezquindad tan propia de los seres humanos y se rechaza tácitamente aquel llamado del papa Francisco, que en aquel momento insistió en hacer comprender que la salvación es imposible en soledad. De allí que antes de finalizar la semana, el papa Francisco volvió a insistir y apoyar ahora que se liberen las patentes. De permanecer sin cambios, el panorama es sombrío. Se estima que la mayoría de los países pobres no logrará la inmunización masiva contra el Covid-19 hasta al menos el 2023 y se presume, de acuerdo a pronósticos internacionales, que algunos países tampoco logren llegar con la vacunación requerida hasta entonces. No es por lo tanto casual que el director de la Organización Mundial de la Salud considerara que la distribución mundial de las vacunas represente un desequilibrio escandaloso.

Qué pasa en la Argentina

En el caso de la Argentina, hasta ayer se llevaban distribuidas 11.337.571 dosis, de los cuales llegaron 292.550 a Misiones. A su vez, para hoy está prevista la llegada de un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas, trayendo más dosis de la vacuna Sputnik V. Desde Salud Pública de la Nación se sostuvo que el aumento exponencial de contagios de coronavirus se ha detenido y estabilizado pero que es necesario seguir trabajando para que los casos sigan bajando.

Foto de la unidad

Después de que la Corte de Justicia de la Nación fallara a favor de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires en el conflicto con el gobierno por las restricciones aplicadas en el pico de la pandemia, el Frente de Todos aprovechó una entrega de viviendas para armar un acto con fuerte volumen político. Los socios principales estuvieron juntos, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof junto a intendentes de la provincia de Buenos Aires. Máximo Kirchner no fue de la partida porque se encontraba en Santa Cruz. La foto de la unidad tenía varios destinatarios para adentro y fuera de la coalición de gobierno. La tensión interna de las últimas semanas del ala dura del kirchnerismo contra el ministro Martín Guzmán por la pelea distributiva de los recursos se fue incrementando. La foto de la unidad y los gestos posteriores, como el viaje a Europa que emprende el ministro de Economía junto al presidente, tienen la intención de apaciguar un poco las batallas internas para enfocarse en las elecciones. Con Cristina en el medio, nunca se sabe.

Cuestión económica

Esta semana cerca de setenta legisladores demócratas presentaron en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos un proyecto de resolución para que la Casa Blanca le exija al Fondo Monetario Internacional (FMI) la suspensión de los pagos de todos los servicios de la deuda de Argentina. Esto último incluiría los vencimientos que tiene el país en septiembre y diciembre. Tal iniciativa llegó al parlamento de Estados Unidos, ante un impuso silencioso que venía realizando Sergio Massa como titular de la Cámara de Diputados y Gregory Meeks, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores del Capitolio. Los nombrados gozan de buena relación y coinciden que resultó clave el papel de Estados Unidos al momento de facilitar las negociaciones de los países deudores con el FMI. Tal iniciativa se da en momentos que además la Argentina continúa en su intento de negociación con el FMI, desde donde se describió al ministro de Economía, Martín Guzmán, como una suerte de socio en las discusiones para alcanzar un acuerdo por la reprogramación de la deuda por 45.000 millones de dólares.

A propósito, el presidente Alberto Fernández inició este fin de semana una gira por Europa en la que tiene agendado encuentros con los mandatarios de Portugal, España, Francia e Italia, y con el Papa Francisco en el Vaticano. En lo económico el gobierno nacional intentará conseguir un compromiso del Club de París para ampliar los tiempos de la renegociación de la deuda de 2.400 millones de dólares que vence el 31 de este mes. Se pudo saber que el objetivo es poner en pausa el vencimiento para evitar el default y con ello además encarar el tramo final de las negociaciones con el FMI. También otro dato económico tiene que ver con la posibilidad de establecer acuerdo con Portugal, España, Francia e Italia a fin de poder acceder a una parte de los Derechos Especiales de Giro (DGE) que emitirá e FMI en junio y que estos países podrían no usar. Siguiendo la agenda oficial, el jueves por la mañana la comitiva visitará al Papa Francisco en el Palacio Apostólico, donde el presidente en lo que representa el séptimo viaje oficial al exterior, mantendrá una audiencia privada con la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

Creció la inversión

En el medio, sorprende el crecimiento de la inversión bruta en el país que se elevó en más del 49 por ciento en términos reales. Esto lo reflejo en una columna de opinión el economista Orlando Ferreres, que se conoce de su postura crítica hacia el gobierno. Destacó que no se tratan de inversiones financieras sino físicas, en decir en adquisición de equipos de producción o para construcción. Según el estudio realizado por Ferreres, que comparó marzo del 2020 a similar mes de este año, que no se había registrado un número así en la última década. Destacó además que ello permite ocupar a muchos trabajadores o recuperar su trabajo después de un período recesivo, con baja del PIB como fue la caída de 9,9 % del PIB del año 2020. Por lo tanto, destacó como positivo que se haya recuperado la inversión pública y privada en torno al 50 por ciento.

Un Paso más

El oficialismo y la oposición nacional finalmente llegaron esta semana a un acuerdo sobre las celebraciones de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) que se concretará el 12 de septiembre, en tanto las generales quedará para el 14 de noviembre. De esta manera, dio resultado la indicación realizada por el presidente Alberto Fernández quien encomendó al ministro del Interior, Wado de Pedro y al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa a reunirse con los distintos jefes de bloques que permitió el actual consenso. El acuerdo permitió consensuar un proyecto de Ley para modificar el cronograma electoral. Llegar a tal consenso fue destacado por Massa en el acuerdo de la gran mayoría de las fuerzas políticas, como también lo hizo Mario Negri quien desde Juntos por el Cambio planteó que la situación sanitaria amerita un acuerdo político entre todos los partidos con representación en el Congreso.

Un juez en la mira

El juez de Familia y Violencia Familiar Dos de Puerto Iguazú, Pedro Alberto Fragueiro, podría ser sometido a un jurado de enjuiciamiento de prosperar sendos pedidos en tal sentido. El primer recurso fue planteado por el Colegio de Abogados de Misiones y ahora por Rafael Pereyra Pigerl, que lo hizo en carácter de ciudadano pero que a su vez es abogado, integrante del jury por el frente Renovador de la Concordia. El planteo fue hecho ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para el juez acusado de acoso y abuso. Pereyra Pigerl al mismo tiempo que hacía la presentación presentaba su pedido de inhibición como integrante del Jurado de Enjuiciamiento, para evitar cualquier entorpecimiento en el proceso que se aguarda la resolución a partir de mañana. Las víctimas, según las denuncias, fueron hostigadas y acosadas sexualmente por quien al momento de cometer los delitos que denuncian era su superior jerárquico. Lo concreto es que el magistrado en cuestión lleva acumuladas seis denuncias penales, por similares delitos. En dicho marco y apoyado en estas acusaciones, la presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, había habilitado el último viernes la presentación realizada por Pereyra Pigerl. El tema tendrá continuidad mañana, cuando el Colegio de Abogados debería ratificar las presentaciones efectuadas como lo hizo en el mismo acto y de manera simultánea Pereyra Pigerl. De ser así, se deberán reunir todas las pruebas para continuar con la investigación y con ello esperar además que el Procurador realice la acusación formal.

Primera del país

En la provincia se empieza a palpar el escenario electoral en el que los diferentes espacios y candidatos se ofrecen a la sociedad con el objetivo de ser elegidos. Misiones inaugura el calendario electoral del país y la lupa estará puesta en consideración de la opinión pública nacional por lo que significa votar en pandemia. Como se sabe, el desafío es muy grande y desde la justicia electoral y el gobierno manifiestan que están dadas todas las condiciones para que la votación sea sanitariamente segura. En cuanto a las campañas lanzadas de todos los espacios, comienzan a hacerse visible los nombres y las propuestas a lo largo y ancho de la provincia. Desde la renovación afirman que los tiempos electorales no influyen en la marcha normal de la gestión de gobierno, en la que siguen poniendo énfasis en la salud, educación y en robustecer la economía. Desde el equipo de campaña estiman que los resultados serán de gran acompañamiento de la sociedad misionera que valora el trabajo realizado.

En cuanto a escaños, piensan en conseguir varios más de los que renuevan, teniendo en cuenta que, en plena ola amarilla del macrismo en el 2017, el Frente Renovador ganó las elecciones obteniendo 10 diputados provinciales, 7 Cambiemos y 3 el Pays. Algunas mediciones que mantienen bajo llave, dan cuenta del reconocimiento a la gestión de gobierno provincial y municipales que se tendría en el correlato en votos. Después de hoy, en cuatro domingos Misiones irá a las urnas.