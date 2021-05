Vancsik quiere ser el vecino que crea ordenanzas para mejorar la ciudad

domingo 09 de mayo de 2021 | 6:04hs.

Daniel Vancsik está acostumbrado a los desafíos. Se siente cómodo recorriendo los barrios de Posadas y agradecido de poder devolver algo de lo mucho que recibió para forjarse como persona y como profesional en su carrera como golfista que lo llevó a obtener títulos de torneos profesionales como el European Golf Tour, el Madeira Islands Open y el Italian Open.

El Colo, como lo conocen todos, cree que sus logros profesionales jamás habrían sido posibles si no hubiera contado con dos pilares fundamentales: su madre y el Club Tacurú, al que define como su segunda casa.

Oriundo del barrio Rocamora, desde niño debió enfrentarse a la dura realidad de sobrevivir: “Mi papá falleció cuando tenía 7 años y somos cinco hermanos. Nuestra mamá es un ejemplo, porque nos enseñó respeto, educación, a estudiar y trabajar, que era la forma de dar un paso adelante y tener las puertas abiertas en cualquier lugar”.

Recordó que su madre debió trabajar mucho para llevar comida a la mesa familiar: “La veíamos sólo a la noche cuando volvía”. En cuanto a su carrera profesional, recordó que después de estudiar fue clave el Club Huracán, “donde pasaba gran parte del tiempo haciendo deportes y eso nos mantuvo -junto a sus hermanos- alejados de ciertas situaciones y no creó muchas oportunidades para seguir adelante; la verdad que hicimos un equipo familiar muy bueno y unido”, afirmó en entrevista en Meta Data, el programa de televisión producido por El Territorio, al repasar brevemente sus orígenes y comenzar a hablar de su nuevo desafío que en la arena política, al ser postulado como primer candidato a concejal por el sublema Imaginate Ciudad, del Frente Renovador de la Concordia.

¿De niño tuvo que salir a trabajar?

Sí, nosotros entre todos los hermanos hacíamos algo. Mi mamá, se levantaba muy temprano y preparaba bollos y teníamos que llegar antes al colegio para que se venda en el kiosco. Hacíamos todo lo que podíamos para poder juntar dinero y por suerte nunca no nos faltó nada.

¿Por qué alguien exitoso en el campo profesional decide ahora ingresar a la política y por qué en la renovación?

Decidí hacer política porque creo que estamos en el momento justo. Hoy, el Estado, a través de todos sus funcionarios, está muy cerca de la gente, comenzando por el gobernador preguntando en qué puede ayudar y asistiendo y tratando de resolver cualquier tipo de inconvenientes; eso es lo que también hace el vicegobernador, el intendente de Posadas y todos los funcionarios. Estamos en una ciudad, que está avanzando y creciendo en el medio de una pandemia, al igual que la provincia. Somos la única provincia que está con luz verde para poder circular y desarrollar actividades. Eso quiere decir que tenemos un cuidado y una conciencia impulsado desde el gobierno que desarrolló acciones para que podamos disfrutar esto, mientras en otros lados están muy complicados.

¿Cómo surge la propuesta para ser candidato?

El gobernador Oscar Herrera Ahuad me propone ser candidato a concejal y no dudé un segundo, ni siquiera le pregunté qué puesto ni nada. La idea es devolver un poquito a todos lo que a mí me ayudaron a conseguir la trayectoria. La verdad que Tacurú es mi segunda casa, me ayudó muchísimo, como los socios del club en todo el trayecto. Me han ayudado gente de Buenos Aires, de muchas partes del mundo para poder seguir en la carrera tanto de aficionado como de profesional. Y es como digo siempre, no me va alcanzar nada de lo que haga para devolver la ayuda que recibí. Sabemos que antes de ser candidato ya estaba colaborando con sectores más necesitados, en los comedores, por ejemplo.

Arranqué en abril del año pasado con la pandemia, en conjunto con un grupo de amigos que nos juntamos y decidimos ayudar a los que estaban alrededor del club Tacurú, que estaban necesitadas por la situación difícil y no sabíamos cuánto duraría ni qué pasaría con la pandemia (comenzó ayudando a los caddies y gente cercana al lugar). Llamé a un grupo de amigos, como dueños de frigoríficos, supermercados, el Mercado Central, que nos abrió las puertas y nos dio mucho más de lo que pedimos. Y gracias a eso pudimos ir en muchos barrios, recolectando ropa y asistimos en lo que hacía falta (de 400 porciones de comida por semana rápidamente comenzaron a preparar 1.000). Para eso me contacté con el gobernador y me dijo que sí, que le metamos adelante y nos llamó Carlos Arce (vicegobernador) para tratar de armar y organizar cómo hacíamos la logística porque era fundamental pedir autorización y cómo resolver la logística. Ahí nos encontramos que muchísimos deportistas del básquet y de distintos deportes estaban haciendo lo mismo y toda la renovación salió a asistir a los sectores vulnerables porque era la prioridad. Y esto también demuestra a las claras que el ciudadano posadeño es muy generoso, porque está siempre a disposición tratando de ayudar y eso me gustó mucho.

¿Esto forma parte del incentivo e idea para desembarcar en la política?

Voy a remarcar: si a mí no me hubiesen ayudado, no hubiese podido hacer nada. Eso no hay que olvidarse nunca, como tampoco olvidarse los orígenes. No creo que pueda devolver todo lo que me ayudaron, sí aportar un granito de arena a esta brillante gestión que está haciendo (Leonardo) Lalo Stelatto. Pero no hay que conformarse, hay que seguir empujando para adelante y creo que Posadas y Misiones tienen mucho para seguir creciendo.

¿Qué gestión imagina en caso de ser electo?

Queremos ser el vecino en el gobierno. Esa es la idea. Escuchar a cada circulo social que tenemos y tratar de sentarnos y armar las ordenanzas para llevarlas al Concejo para que Lalo siga mejorando cada día la ciudad. Obviamente, se pueden hacer bien las cosas y si se hacen mal, corregirlas e impulsar este crecimiento que se va logrando. Es fundamental que todos se sientan parte, porque en definitiva la ciudad es de la gente.

Posadas es una ciudad bastante amplia y extensa. ¿Qué prioridades comienza a observar para trasladar esos temas y debatirlos en el Concejo?

Hace un año que vengo recorriendo los barrios de Posadas y veo todo lo que se avanzó. Hay barrios que no se podía entrar por el barro y ahora todo están entoscados, llegando con servicios esenciales, con asistencia a los comedores. Creo que lo fundamental es prepararnos para la pospandemia y seguir creciendo. La ciudad va mejorando día a día. Por eso, el desafío es interesante para asumirlo con mucho compromiso y dedicación.



La conformación de la lista

Daniel “el Colo” Vancsik está acompañado en la lista bajo el sublema Imaginate Ciudad por Gladis Ledesma, Dardo Romero, Mirta Martínez, Oscar Chemes y Florencia Leiva, entre otros. “Somos una lista que está integrada por gente que viene de educación, salud, comercio”, afirmó Vancsik.

Explicó que la campaña es muy intensa por la brevedad de tiempo. “Vamos haciendo pequeñas reuniones para escuchar y ver lo que se puede ir solucionando. Como candidatos estamos convencidos de que nos va ir bien y vamos entrar en el Concejo. Siempre me gustó trabajar en equipo y planificar", concluyó.