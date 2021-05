La China y Vicuña por caminos separados

domingo 09 de mayo de 2021 | 6:00hs.

Hace dos meses que Benjamín Vicuña y la China Suárez no se ven: el actor tenía compromisos en Chile y la ex Casi Ángeles se quedó en Argentina con sus tres hijos. El actor regresó al país, pero no se encontró con la China porque ella viajó a Miami. Todo esto hizo resurgir los rumores de crisis, que el mismo Vicuña intentó disipar con un comentario en las redes de la actriz. El chileno escribió “las amo” en una foto de Eugenia y Magnolia. Adrián Pallares y Rodrigo Lussich mostraron fotos del actor corriendo en Palermo y en el medio de la sección “Escandalones” Paula Varela confirmó la separación. Aunque la periodista no reveló la fuente, habló de una “fuerte crisis”.