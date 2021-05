Emily y John tentados para la nueva etapa de Marvel

domingo 09 de mayo de 2021 | 6:00hs.

Esta semana el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) dio a conocer las series y películas que van a crear en los próximos años y entre las que se encuentra la producción de Los 4 fantásticos que podría ser protagonizada por la actriz Emily Blunt.

De acuerdo con el medio Geekosity, Marvel trató de convencer a la actriz para formar parte de la familia Richards y que pueda hacer el papel de Susan Storm (Richards), mujer invisible, aunque según los rumores ya lo había rechazado por problemas de agenda.

No solo Marvel piensa que la actriz Emily Blunt es perfecta para el papel, sino que también piensan que John Krasinki, su esposo en la vida real, sería perfecto para que se integre a esta producción.

Esta no es la primera vez que los creadores del MCU ha querido integrar a la cotizada actriz a sus filas, ya que Emily Blunt fue la primera opción para interpretar el papel de Black Widow, pero por problemas de agenda lo rechazó y le dieron el papel a Scarlett Johannson.

También se dice que Marvel busca un actor para interpretar al villano Mole Man, primer enemigo de Los 4 Fantásticos que apareció en 1961.

Con un video promocional , la cadena dedicada a los superhéroes, sorprendió esta semana con las fechas definitivas y los títulos que tendrán sus estrenos en los cines durante los próximos tres años.

Tras un año de pandemia que ha hecho que las salas de cines sean las grandes perjudicadas del mundo audiovisual frente al auge de las plataformas de streaming, parece que el MCU (y Disney por lo tanto) reiteran su apuesta por la gran pantalla tras estos meses en los que su foco ha estado claramente puesto en las series en Disney Plus.

El calendario y títulos confirmados que anunció dan rienda suelta a su fase 4 y quedó configurado de tal manera que en este año se verán cuatro filmes: Viuda negra, el 9 julio, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos para el 3 septiembre, Eternals, 5 noviembre y Spider-Man: No Way Home 22 de diciembre.

En tanto el 2022 traerá: Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el 25 de marzo, Thor: Love and Thunder, el 6 de mayo, Black Panther: Wakanda Forever: 8 de julio y The Marvels, 11 noviembre.

Para el 2023 se espera Ant-Man and the Wasp: Quantumania, el 17 febrero y Guardianes de la Galaxia Vol. 3, 5 mayo. Mientras la enigmática de Los 4 fantásticos sigue y está con fecha aún pendiente de estreno.

Después de que a fines de 2019 se cerrara con Spider-man: Far from home batiendo todos los récords de taquilla, se preveía que solo unos meses más tarde -en mayo- la Fase 4 arrancaría con Black Widow, pero la repentina declaración de la pandemia, frenó los planes. Hoy, la precuela de Viuda Negra se espera para julio en un estreno simultáneo en cines y Disney Plus con pago extra de 30 dólares/euros.

Mientras se analizan los estrenos, muchos ya especulan con las características más humanas en estos nuevos filmes. Estiman que, por ejemplo, podría prescindir de grandes criaturas temibles, para concentrarse en villanos como personajes complejos. En el Universo Cinematográfico de Marvel nada es casual y algunos antecedentes de las últimas películas hacen pensar en que la vieja dicotomía del bien y el mal puede volverse más gris y cercana mientras las mujeres, a pesar de que aún queda mucho terreno por ganar y demitificar, continuan ganando más espacio en los protagónicos.