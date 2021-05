La chica que limpia llega a hollywood

domingo 09 de mayo de 2021 | 6:00hs.

La cadena televisiva norteamericana Fox producirá una serie basada en la aclamada tira cordobesa de crimen y suspenso La chica que limpia, que en 2018 recibió la estatuilla de oro en los premios Martín Fierro Federal.

Según informó el sitio especializado estadounidense The Hollywood Reporter, la adaptación llevará el título The Cleaning Lady y estará protagonizada por la actriz Élodie Young, conocida por sus interpretaciones en la película de 2011 La chica del dragón tatuado y por su papel como la asesina Elektra Natchios en las series de Netflix Daredevil y The Defenders.

La producción, que ya se encuentra cerca de finalizar, fue retomada en febrero pasado luego del freno impuesto sobre los rodajes debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus.

Cabe resaltar que La chica que limpia, que se estrenó en 2017 por la plataforma de streaming del Incaa, Cine.ar Play, y luego pasó a la televisión de aire a través del Canal 10 cordobés, sigue disponible en la plataforma argentina y es una de las producciones más vistas.

La serie, que alcanzó las 63.000 producciones en la mencionada plataforma, fue dirigida por Lucas Combina y realizada totalmente en Córdoba con actrices y actores locales, a excepción de Antonella Costa y Beatriz Spelzini, ambas nacidas en Buenos Aires.

Fue ganadora del Concurso de Series de Ficción para Productoras con Antecedentes para Televisión Digital – 2014 del INCAA y luego fue adquirida por el grupo mexicano Turner, que ya el año pasado había afirmado realizaría su propia versión para ese país.

Con trece capítulos de menos de media hora cada uno, la serie nos presenta a Rosa (Antonella Costa), una mujer que se encarga de limpiar un hospital de día y un gimnasio de noche. En ese gimnasio se verá obligada a limpiar una escena de crimen y lo hará de una forma obsesiva, que contentará a la persona que está detrás de varios de los asesinatos de la narrativa de la serie.

Lentamente, Rosa se gana la confianza de los mafiosos y se hará cargo de la limpieza de un grupo criminal que se dedica a la trata, al tráfico de drogas, y a la prostitución, como si fuese una empresa polirubro. En paralelo se cuenta la historia de un detective que parece siempre llegar tarde a todos los asesinatos, pero sospecha que alguien limpió en demasía todo.

En la versión americana de la serie cordobesa acompañarán a Elodie Yung, el mexicano Adan Canto (Designated Survivor) y Martha Millan.

El piloto ya estaba concluido el año pasado, pero la pandemia paralizó momentáneamente el proyecto que finalmente ahora logró la confirmación de Fox, encargada de la producción junto a Warner Bros. Television.

La versión estadounidense seguirá a una médica filipina que llega a Estados Unidos para recibir un tratamiento médico para salvar a su hijo, pero cuando el sistema falla y la obliga a esconderse, usa su astucia e inteligencia para defenderse. En ese momento es que se ve envuelta en un mundo de gris moral, limpiando escenas de crímenes para la mafia rusa, y finalmente forja su propio camino hacia el poder, convirtiéndose en una jugadora inesperada pero formidable en el mundo criminal.

Tal como reveló Marcelo Stiletano, los libros y la producción ejecutiva estarán a cargo de Miranda Kwok, una de las guionistas de la serie The 100 y la showrunner será Melissa Carter. ‘‘Ambas destacaron que el compromiso de la cadena en favor de contenidos que hablen de la diversidad quedará a la vista en esta serie, en la que se pondrá mucho el acento en cuestiones relacionadas con el drama de la inmigración a Estados Unidos desde países del Tercer Mundo’’, afirmó el periodista de La Nación en su columna. En tanto recordó que la cordobesa Paola Suárez, una de las productoras de La chica que limpia, se sumará a esta remake estadounidense como productora ejecutiva.