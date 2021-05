Masiva marcha contra la violencia obstétrica denunciada en el hospital de Oberá

sábado 08 de mayo de 2021 | 14:11hs.

"Hartas de las violencias obstétricas". "Por un parto amoroso, libre, consciente y seguro". "Estar viva no debería ser un logro". Éstas y otras consignas se desplegaron hoy durante una masiva marcha por el centro de Oberá contra los hechos de violencia obstétrica denunciados por mujeres que dieron a luz en el hospital Samic de Oberá.

Participó más de un centenar de personas y en la oportunidad también se escuchó el testimonio de varias víctimas, como Lorena Román, cuya denuncia por maltrato y mala praxis en perjuicio de su bebé ya se tramita en la justicia.

También se mencionaron los casos de Talía González -cuyo bebé recién nacido falleció a los pocos días- y Débora López, quien fue intervenida quirúrgicamente por un presunto embarazo ectópico que no era tal y ahora el hijo que espera corre serio riesgo. Ambos hechos también fueron judicializados.

"Estoy muy contenta por la participación de tantas mujeres y también hombres, familias preocupadas por lo que está pasando en el hospital de Oberá. A mí me trataron muy mal en el parto, le destruyeron el hombro y el brazo a mi bebé y, para colmo, después decían que no era nada. Hasta le empezaron a hacer kinesiología arriba de la lesión y mi bebé se desmayaba del dolor. Pensamos que eran convulsiones, pero no; se desmayaba por el dolor me dijeron después en el hospital Madariaga", relató Román.

Pero no sólo eso, sino que las autoridades del Samic le negaban el traslado a un centro de mayor complejidad y le reprocharon que publique sus críticas por la atención recibida, como consta en la denuncia que radicó.

Por su parte, Noemí Arzamendia hizo público otro aspecto de las violencias obstétricas.

"Estando internada después de tener a mi bebé me robaron la poca plata que tenía y a otras madres les pasó lo mismo. Al final sospechamos que nos robó el mismo personal y le dijimos al director, pero nos respondió que no le consta y que no puede hacer nada porque en el albergue no hay cámaras. El problema en el Samic es que nadie escucha las quejas", remarcó.

Johana Cortínez, una de las organizadoras del evento, insistió con el reclamo del cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 25.929 sobre parto humanizado y anticipó que el próximo martes se concentrarán frente al hospital local, desde las 8.

¿Qué es la violencia obstétrica?

Según el Ministerio de Salud de la Nación, la violencia obstétrica "es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales".

Ésta constituye una de las tantas formas de violencia y discriminación que sufren las mujeres y es producto de la intersección de otros tipos de violencias y vulneraciones: violencia de género, violencia institucional en el ámbito de la salud, vulneración de derechos sexuales y reproductivos, entre otros.

La violencia obstétrica puede afectar a la mujer y a su hijo durante el embarazo, el parto e incluso el post parto. "Se manifiesta mediante prácticas, conductas, acciones u omisiones, sobre la mujer y el recién nacido, realizada por los profesionales de la salud que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, afectan el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres", precisan los lineamientos del Ministerio.

Para consultas y denuncias, llamar al 0800-122-5878, línea gratuita para todo el país.

En tanto, en el ámbito local las/los interesadas/os pueden contactarse con la página de Facebook Basta de Violencia Obstétrica Obera.

Una madre denunció supuesta mala praxis hacia su hijo durante el parto

En un mes, tres denuncias por presunta mala praxis en el Samic de Oberá

Allanaron el hospital Samic de Oberá y secuestraron historias clínicas