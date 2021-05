Diputada le exigía la mitad del sueldo a sus empleados

sábado 08 de mayo de 2021 | 6:02hs.

La diputada nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Estela Regidor fue denunciada por quedarse con la mitad de los salarios de sus empleados asesores. Además, la funcionaria alegaba que “otros diputados también lo hacen” y los amenazaba con echarlos si se negaban.

“Ahora sigamos y lo dejamos todo igual. El que no está de acuerdo me dice porque hoy es 25 y podemos rescindir perfectamente el contrato. Van a cobrar 40.000 pesos cada uno”, se le escucha decir a Regidor en un audio grabado por uno de sus empleados y difundido por el canal LN+.

Luego, la diputada nacional de la UCR justifica su accionar:”Yo sé vos me dirás que tu familia y demás, pero yo también tengo familia y he dejado de ganar y de ahorrar. Yo sé que otros diputados también se lo quedan, no hacen las donaciones que yo hago ni contratan en negro como yo contrato. Tengo gente a la que le doy una ayuda económica en negro”.

La legisladora emitió un comunicado en el que advierte que los audios son falsos y adelanta un pedido de licencia. “Ante los hechos de público de conocimiento, basados en la difusión de audios de una conversación sucedida en el mes de enero, audios que fueron editados con manifiesta intención de perjudicarme, he decidido -en primer lugar- pedir licencia a mi banca como diputada por la provincia de Corrientes y presentarme ante la Justicia para que investigue estos hechos”, explica.