Laurita no se arrepiente de nada

sábado 08 de mayo de 2021 | 6:00hs.

Laurita Fernández habló de su separación con Nicolás Cabré.

“Es una decisión difícil cuando no hay algo que lo detona. No hubo terceros en discordia, teníamos formas muy diferentes de pensar o de querer cosas distintas. Yo por ahí estoy en un momento de mi vida y él ya está en otra etapa y no congeniamos. Eso no quiere decir que él haya hecho algo malo o yo, o que seamos malas personas”, dijo la bailarina en Intrusos.

Al recordarle que había manifestado sus deseos de formar una familia con él, alegó: “Siempre está bueno soñar, proyectar. Después se concretan o no, tenía que ser así o no pero no me arrepiento para nada”.