Pychaichi, el niño rural y sus artilugios justicieros

sábado 08 de mayo de 2021 | 0:10hs.

Hace mucho mucho tiempo, en una chacra remota y pobre, vivían una doña con sus hijos pequeños y un par de animales flacos.

En ese suelo ajeno -porque la tierra siempre es de otro, crecían ralos el maíz, el poroto, la mandioca y las criaturas. De esos niños desvalidos y de su madre buena habla en décimas el Narrador Ciego, en la obra ‘Pychaichi’ del grupo Tire y Afloje, que estrena hoy a las 22, en el Galpón de la Murga de la Estación.

El personaje del Narrador Ciego, payador y rescatador de la tradición oral de la ruralidad paraguaya, se detiene en las aventuras del menor de los hermanos, el huesudo Pychaichi, un chico avispado y burlón, inocente y algo haragán, que usa su ingenio para pasarla mejor. Pero deberá poner a prueba toda su inventiva si quiere salir airoso frente a su malvado patrón Karaí Rey.

“Pychaichi, es un vocablo guaraní, que la traducción es algo así como ‘que camina mal’ o ‘anda mal’, y así se llama este niño que es una especie de pícaro y héroe del folclore del campesinado paraguayo. Y Pychaichi es el protagonista de este nuevo espectáculo que estamos presentando en el Galpón de la Murga y que es para toda la familia”, contó Carli Bastarrechea, sobre este unipersonal que lo tendrá en escena y en la dirección y dramaturgia.

El guión y luego la puesta llevó dos años de desarrollo, en un proceso que tuvo su principio incluso antes, con la lectura, investigación y traducción del poema ‘Pychaichi’ (1969) del escritor paraguayo Carlos Martínez Gamba, que vivió muchos años en Argentina, en Buenos Aires, y en Puerto Rico, Misiones, donde falleció en 2010.

“Fue un camino muy lindo el que llevó la obra, si bien es un unipersonal y en el escenario voy a estar yo con los títeres y la máscara, tuve la ayuda de un montón de amigos que colaboraron para hacer realidad esta obra sobre un cuento en guaraní, que lo tradujimos y que luego, para el guión puse en décimas, que son los versos que hace el personaje del Narrador Ciego, que es una especie de payador, que no sé si es válida la comparación, pero el cuento original en guaraní es como un poema gauchesco, con muchas expresiones, figuras y costumbres del campo del Paraguay”, explicó el artista a El Territorio.

Sobre cómo llegó a la producción literaria de Martínez Gamba, reseñó que “hace muchos años tenía esta idea de hacer algo sobre la obra de este gran escritor, que tiene casi toda su obra en guaraní y no es muy difundido acá. Yo soy amigo de los hijos, a él lo conocí porque yo soy de Puerto Rico, donde él vivió muchos años, pero no tuve mucho trato. Sí, siempre nos impresionaba que tenía una biblioteca inmensa y una voluminosa colección de discos. Era una persona culta, un intelectual y era muy mágica su presencia. Sus hijos Rodrigo y Demian me pasaron sus textos, y fue una etapa de leer, entender el texto, el contexto en que se produce, después me puse a dibujar y pensar ideas. Y luego postulé esta idea en un curso de dirección y puesta teatral que hice y me ayudó a formar el proyecto”.

Mágico y real, la infancia rural

Dicen que Pychaichi camina mal porque tiene piques en los pies, y le duelen, pero también camina mal, porque anda mal. Si se tira a la sombra para descansar un rato, el patrón, el dueño de los campos, le reta, porque es haragán, y a él se le ocurren algunas mínimas trampas para tener tiempo de jugar. Su madre, tiene algunos dones mágicos y cotidianos, que suele utilizar para proteger su familia.

“El cuento que es un poema tiene elementos mágicos, elementos de humor y un trasfondo social y político que tiene que ver con los dueños de la tierra por un lado, y después los campesinos, que son pobres, que a veces deben emigrar, todas estas cuestiones aparecen en el relato”, describió Bastarrechea y añadió: “es un niño pobre, que vive en el campo, no sabemos de su padre, sólo sabemos de su mamá, que es algo que está muy presente en la historia del Paraguay, con las guerras”.

Hay varios relatos que describen a Pychaichi, en general en el imaginario popular es un niño flaco, vivaz, que renguea, y que se anima a burlarse de su patrón Karaí Rey, que mantiene en el terror a todo el pueblo.

“Es un poema hermoso, me hizo descubrir la belleza del idioma guaraní, está escrito desde la visión del campesino, rescata tradiciones populares, yo quise que sea lo más fiel al cuento original y tiene también mucho humor”, concluyó.

Para agendar

Función estreno

Esta noche a las 22, en el Galpón de la Murga de la Estación, en calle Pedro Méndez 2260, estrena ‘Pychaichi’. Una producción del grupo Tire y Afloje. Con Carli Bastarrechea en actuación, dramaturgia y dirección. Evento con protocolo sanitario. Reserva de entradas, por Whatsapp al 376 4-523503