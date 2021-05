Pianesi pretende no sólo impulsar leyes, sino mejorar la agenda política

viernes 07 de mayo de 2021 | 21:46hs.

Ariel “Pepe” Pianesi, de la Unión Cívica Radical (UCR), que encabeza la lista del frente Juntos por el Cambio, buscará retener su banca en la Cámara de Diputados de Misiones. Sostiene que no es una decisión personal, sino producto de la elección surgida en el radicalismo. “Me enorgullece que mi partido me haya elegido. Porque nosotros, en el radicalismo, tomamos las decisiones a través de nuestros órganos en cumplimiento con nuestra Carta Orgánica y demás cuestiones, que son pilares de nuestra democracia interna. Y eso me pone muy contento, muy orgulloso, porque es la segunda vez que me toca encabezar la lista de diputados. Por eso, estoy agradecido a mi partido y al frente, que ellos consideren que puedo representar bien hoy a nuestro proyecto político”, sostuvo en diálogo con Meta Data, el programa de televisión producido por El Territorio.

¿Cómo está encarando la campaña en medio de la actual pandemia?.

La campaña arrancó oficialmente el 22 de abril y desde entonces empezamos a recorrer los municipios que tienen elecciones locales. En total, son diez los municipios donde se eligen concejales, dos municipios que eligen constituyentes para la elaboración de la Carta Orgánica, que es el caso de San Pedro y Dos de Mayo, y Oberá para determinar quién ocupa el cargo de defensor del Pueblo. Lo que estamos haciendo es presentarlas listas de diputados en estos municipios y aprovechar para recorrer la zona, acompañando y presentando los sublemas que van a competir en estas localidades.

¿Están conformes con el armado político logrado?

La verdad, estamos muy conformes con ese armado político. Humildemente tenemos sublemas muy competitivos en todos los municipios donde habrá elecciones locales. Hay mucha gente que se acercó a Juntos por el Cambio para participar activamente siendo candidatos en algunas listas o sublemas o para colaborar en materia de fiscalización, trabajo territorial, en las redes. La verdad que el acompañamiento, es muy bueno y lo sentimos. Estamos conformes con el armado político a las elecciones del 6 de junio.

Desde el espacio que integra, ¿qué proponen en términos generales en estas elecciones legislativas?.

Nosotros lo que planteamos es que lo que se elige este año no tiene que ver si nos gusta o no nos gusta la gestión del gobernador o de algún intendente. Sino que tiene que ver con la composición de la Cámara de Diputados y la composición de los concejos deliberantes, en donde hay elecciones locales. Y ahí nos parece clave destacar la importancia del equilibrio, de que existan diversas opiniones en los cuerpos legislativos, porque me parece que de eso se trata. El sistema político de la provincia de Misiones va a mejorar si tenemos cuerpos legislativos donde existan pesos y contrapesos y eso, lógicamente, se va a traducir en mejores propuestas, leyes y mejoras ordenanzas en el caso de los municipios para los vecinos.

Imagino que no debe ser sencillo instalar estos temas como debate en medio de la urgencia a raíz de la pandemia...

Por supuesto. Ningún tema es sencillo, porque si bien la provincia es chica -en términos de kilómetros cuadrados-, lo cierto es que tiene zonas tan distintas entre sí. Regiones tan diferentes desde lo que es el Alto Uruguay, con problemáticas muy particulares ante los sectores productivos, tabacaleros, yerbateros, tealeros. Lo mismo para el Alto Paraná, donde las problemáticas son otras, la Zona Centro otras y lo mismo que la zona Sur, pero todos los temas son complejos. Es por ello difícil encontrar una agenda que involucre a todos. Nosotros creemos que la problemática docente y la cuestión de infraestructura de las escuelas atraviesa toda la provincia; la problemática energética también. Hay muchos municipios que aún padecen de muchas fallas en el momento de la provisión de energía eléctrica o al acceso al agua potable. También el régimen impositivo nos parece que es un tema que atraviesa a todos los sectores, como el caso de los comerciantes, con los Ingresos Brutos que tiene que revisarse, tenemos que trabajar en una reforma. Del mismo modo, la coparticipación también es un tema que venimos planteando hace tiempo, los índices de coparticipación de la provincia de Misiones son bajos en comparación con otras provincias de la región. Y esto nos parece importante: darles autonomía a los municipios, darles posibilidad de que tengan un monto fijo que esté asegurado por ley provincial. La salud pública que tiene un esquema de concentración en la ciudad de Posadas, tiene algunos aspectos positivos, pero también negativos, más que nada en el interior de la provincia. En cuanto a la conectividad, vemos que también es un tema central. Así que hay como una agenda como general, que entiendo atraviesa toda la provincia, y después cuestiones más puntuales.

Tras la apertura de sesiones ordinarias, algunos diputados tuvieron una mirada muy crítica porque el gobernador no mencionó el tema de lo que podría representar el desbloqueo de la frontera. ¿Qué opina al respecto?

En cuanto al cierre de la frontera, en Posadas, no la totalidad, pero sí en gran parte del sector comercial está satisfecho con el cierre del puente porque realmente ha motorizado el movimiento económico en la zona. En Iguazú pasa lo contrario. La gran mayoría está pidiendo a gritos una mesa de trabajo para poder reabrir el puente porque una localidad como Iguazú vive del turismo internacional. Y hoy realmente está al borde del abismo. Son debates muy puntuales que tienen que ver con dos ciudades que están a sólo a 300 kilómetros de distancia, pero tienen realidades distintas. Me parece que es importante ir abordando estos temas, uno por uno.

¿Qué pueden plantear desde la Legislatura?

Desde la Cámara no sólo tenemos el trabajo de sancionar leyes, sino la agenda política. Si la oposición tiene más fuerza y logra garantizar la voz de miles de misioneros que tienen una mirada distinta con respecto a diferentes temas, eso seguramente va a mejorar la agenda política. Si tenemos la posibilidad de poner sobre la mesa los temas que para nosotros son prioritarios -que son problemáticas que percibimos-, podrá mejorar la agenda y establecer un nuevo esquema de prioridades en la provincia. Porque no todo está bien, como tampoco todo está mal, pero si tenemos sólo un discurso único y sólo escuchamos una campana, es muy probable que no estemos trabajando sobre la realidad.

La conformación de la lista a diputados

En el frente Juntos por el Cambio intercalan en la lista candidatos del PRO, la UCR y Activar. Así, Pianesi como primer candidato es acompañado en la lista por Micaela González Coria, en representación del PRO Misiones, y Germán Kiczka, que ocupa el tercer lugar, por el partido Activar, de Pedro Puerta. Del cuarto al décimo lugar lo integran Lilia Torres (UCR), Horacio Loreiro (PROP) concejal de Oberá; Gladys Cornelius (UCR) y el también radical, que va por la reelección, Javier Mela. Completan los primeros diez lugares: Bernarda Torres (Activar), Jaime Andruzcuck (PRO) y Raquel Cardozo (UCR).