Murió el Brujo Manuel, amuleto de Estudiantes y la Selección Argentina

viernes 07 de mayo de 2021 | 20:35hs.

Murió el Brujo Manuel Valdez, quien trabajó con Estudiantes, Independiente y la Selección Argentina. El chamán estaba internado por coronavirus y falleció esta tarde.

Valdez, de 60 años, era paciente de riesgo: tenía un cuadro doble de diabetes. Llevaba internado cerca de un mes por Covid-19 y padeció pulmonía bilateral. Aunque había tenido un repunte hace una semana, su estado se agravó en las últimas horas: había sido trasladado a terapia por insuficiencia respiratoria y finalmente falleció en la jornada de hoy.

Manuel Valdez estuvo ligado a Estudiantes, Independiente e incluso la Selección Argentina. “Ya estoy acostumbrado, brujo no soy, nací así, no lo elegí. Rezo por dentro y hago mis cosas cuando están jugando. Yo ayudo, ellos hacen los goles. Trabajo con energía, no con animales o velas, nada de eso”, afirmó en alguna oportunidad sobre su rol.

Llegó a Estudiantes hace más de una década gracias a Juan Sebastián Verón, poco antes de que el Pincha se corone campeón de la Copa Libertadores en 2009. "Me dijo si me animaba a salir campeón y le dije que sí. Estaban jugando la final para ir a Brasil, la copa que ganamos (vencieron a Cruzeiro en la final)", había explicado en una entrevista.

Luego, también acompañó a Independiente en la Copa Sudamericana 2017 y a la Selección Argentina en Ecuador, cuando Lionel Messi se vistió de héroe con tres goles para lograr un triunfo y clasificar al Mundial de Rusia 2018.

Martín Gorostegui, presidente de Estudiantes de La Plata, expresó su dolor por el fallecimiento del Brujo Manuel. "Que descanses en paz, Manu. Cuidanos mucho desde arriba, como lo hacías acá", escribió en su cuenta de Twitter.

Juan Sebastián Verón, actual vicepresidente e ídolo de Estudiantes, lamentó la muerte del Brujo Manuel. "Descansá, Manu... Ayudabas y ayudaste a mucha gente. Te vamos a recordar todos acá", expresó en su cuenta de Instagram.

"Gracias por acompañarnos en todo este tiempo... Siempre te dije que eras una persona muy especial. Nunca pediste nada y siempre estuviste atento a todo", agregó. Y sentenció: "Beso al cielo, amigo. Seguro, como hiciste siempre, nos vas a cuidar desde allá arriba. Te vamos a recordar así, con esa sonrisa".

Fuente: TyC Sports