Santo Tomé tiene más de 230 casos activos de Covid-19, 50 detectados en las últimas 24 horas

viernes 07 de mayo de 2021 | 16:06hs.

La Comisión de Emergencia por Coronavirus de la localidad correntina de Santo Tomé, informó que dicha ciudad cuenta actualmente con 232 casos activos de Covid-19, de los cuales 50 son nuevos, es decir que se diagnosticaron en las últimas 24 horas.

Cabe recordar que ayer (jueves) se realizaron testeos masivos en la plazoleta Perón durante la tarde, y hubo una importante asistencia de vecinos.

Se busca, con estos operativos, detectar con mayor celeridad los casos positivos, sobre todo de asintomáticos.

Además del número de activos, la ciudad cuenta con 697 pacientes recuperados, 7 fallecidos y 936 acumulados desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020 y el número de acumulados asciende a 1160 aproximadamente, a razón de 5 por cada caso confirmado.

Se recuerda en este contexto que la municipalidad dispuso un call center covid, para quienes necesiten información y/o tengan dudas, deben comunicarse a los teléfonos 3756545656 y 3756611050.

Mas allá de eso, al inicio de la Fase 3 (que va hasta el 17 de mayo inclusive) se desplegó un equipo de seguridad privada en los puestos de acceso, encargado de registrar a las personas que ingresen a la ciudad.

Las personas no exceptuadas o que no presenten justificativo de salud, y que provinieren de ciudades en Fase 3, deberán contar obligatoriamente con el test de covid negativo. En caso de no tenerlo, podrán realizarse el análisis en el acceso ubicado en ruta 14, el que tendrá un costo de $2000.

Vacunación masiva

En la jornada de hoy, en tanto, se realizó la vacunación anticovid (sin turnos) destinada a personas mayores de 55 años con enfermedades crónicas (obesidad, diabetes, oncológicos, hipertensos, etcétera), para quienes se hayan aplicado la primera dosis de Sinopharm y hayan cumplido los 28 días de plazo, o bien, no hayan recibido ninguna dosis de la misma vacuna.

La vacunación se realizó en el complejo deportivo Romeo Maciel y las personas solo debieron exhibir el DNI y certificado de vacunación, en caso de tenerlo.

A media mañana hubo malos entendidos sobre un supuesto faltante de vacunas, pero se explicó que se quedaron sin el segundo elemento de la vacuna Sinopharm por un lapso corto de tiempo, después lo repusieron y continuaron vacunando hasta las 16, como estaba previsto.

Virasoro mantiene estable su nivel de contagios

Según se indicó desde el Hospital Miguel Sussini, Virasoro registra al día de hoy 64 casos positivos de coronavirus, de los cuales 10 fueron diagnosticados en las últimas 24 horas.

Al día de hoy son 1310 los pacientes recuperados, 11 fallecidos por la enfermedad, y 120 personas aisladas.

Esta localidad se encuentra en Fase 5, y no se están realizando testeos masivos. Continúa habilitado el call center para personas que tienen necesidad de consultar, o bien, tuvieron contacto con algún positivo, pueden comunicarse a los teléfonos 3756 616709 / 3756 613551 / 3756 501480.