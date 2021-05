Mariana Antoniale dejó el misterio para desmentir un embarazo

viernes 07 de mayo de 2021 | 4:00hs.

Mariana Antoniale (33) está radicada en Miami desde 2015. Luego de su escandalosa separación de Jorge Rial se alejó de los medios y dejó la Argentina para encontrar la paz en el país del norte.

La modelo suele compartir su día a día por las redes sociales con sus seguidores y, justamente la ausencia de posteos generó preocupación y todo tipo de especulaciones, hasta que ayer, trascendió que está embarazada de seis meses.

Una noticia que la misma Antoniale se encargó de desmentir.

La versión la soltó al aire la periodista Andrea Taboada, panelista del programa Los ángeles de la mañana (LAM) por El Trece.

La reconocida panelista aseguró que Mariana ‘Loly’ Antoniale está cursando su sexto mes de embarazo.

La periodista jugó al misterio y en un segmento anunció: “tiene que ver con un embarazo de seis meses que estaría viviendo y me van a llegar fotos. En diciembre fue la última vez que posteó algo en redes y estaría entrando en el sexto mes”, aseguró Andrea sin revelar aún de quién hablaba.

Luego, explicó que se trataba de Loly que vive en Miami junto a su pareja.

Al escuchar esta noticia bomba, el conductor del programa, Ángel De Brito, que salió al aire de forma remota desde Miami, se comunicó con la cordobesa y desmintió la información de Taboada: “Nos está mirando, como siempre. Le escribí y me dijo que no está embarazada. ‘No, no vas a ser tío’, me dice”.

Fiel a su estilo, Ángel fue más allá y siguió indagando con la modelo : “Le digo ‘¿estás segura, no tenés ganas?’. Y hasta ahí llegamos, me dijo ‘no vas a ser tío’. Por ahora no”, contó el conductor mientras mostraba el ida y vuelta.

Cerca del final, el conductor decidió pedir otro tipo de evidencia a la ex de Rial, para así desmentir rotundamente: “Que me mande una foto, quiero pruebas de que no está embarazada”.

La modelo cordobesa acostumbraba a compartir en redes sociales parte de su rutina en Miami y sorprendió a sus seguidores cuando se ausentó de su cuenta. Aunque poco se sabe de su paradero, el fandom se encargó de dejarle mensajes en su última foto cuestionándose su ausencia. ”¿Estará embarazada?” “¿Qué le pasó?” fueron algunas de las preguntas de los usuarios de Instagram.

Por ahora todo quedó allí. Pero la respuesta de Antoniale a de Brito no disipa de todo el misterio que ha construido la modelo desde que se instaló en Miami.

Si bien en sus redes sociales solía publicar fotos de su idílica estadía en playas, piscinas y parques, y su rutina de entrenamiento nunca se supo cuál es su ocupación actual, si tiene trabajo ni quién es su pareja.

El año pasado, Loly mostró su lujosa casa en una revista y tracendió que su novio es un productor musical reconocido y multimillonario.

La cordobesa vivió épocas de mucha exposición mediática, tras ser descubierta por Gerardo Sofovich -que fue quien le puso el apodo ‘Niña Loly’ por el nombre de un personaje teatral que le encargó- y al vivir una intensa relación sentimental con Jorge Rial.

Rial y Antoniale confirmaron su romance en 2013, y hasta hubo planes de boda. Ella guarda hasta hoy buena relación con Morena y Rocío, las hijas del periodista.

Pero luego de la convivencia, vino el final con polémica a mediados de 2015.

En ese entonces, Jorge dijo: “El amor se va borrando, uno empieza a ver cosas que antes no veía. Pasó algo que lastimó a una de mis hijas y me dolió porque vino del lado de Mariana. No quiero entrar en detalles pero hubo un hecho que tuvo como protagonista a mi hija. Aquí se le dio todo el amor del mundo, éramos una familia y mis hijas la amaban. Ahí fue el límite”, contó el periodista.

Mientras, Mariana tardó más en hablar, y se sinceró en aquella oportunidad, también con de Brito, “me confundía todo el tiempo porque pasaba de ser la mujer a ser poca cosa, a la nada misma. Hubo destrato verbal, a veces yo le decía ‘pará Jorge, ¿por qué me tratás así?”.

“Yo ya no quería que me trataran mal. Se enojaba por tonterías y si yo le hacía planteos por mujeres que le escribían cosas, siempre la culpable era yo. Todo estaba desequilibrado emocionalmente”, recordó sobre la relación con Rial.