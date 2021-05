“Él venía en contramano y no hizo nada para ayudar”

viernes 07 de mayo de 2021 | 6:03hs.

De repente, sin saber cómo, Danilo Bohling (58) se vio parado en medio de la ruta. Estaba perdido y cuando apenas pudo conectar con la realidad se vio rodeado de un escenario de tragedia, con ambulancias, patrulleros y profesionales moviéndose con premura. Aún no entendía y cuando preguntó tampoco pudo creer.

Era su tragedia. Una camioneta había impactado de frente el auto Volkswagen Gol Country que manejaba con su esposa, su hija y su nieto. Olivia Dreyer (56) y Sonia Bohling (35) fallecieron en el lugar y el conductor de la Toyota Hilux huyó de la escena. Hoy, se cumplen 20 días de que el hombre está prófugo.

El siniestro ocurrió sobre la ruta nacional 101 el domingo 18 de abril, poco después de las 6 de la mañana. Danilo estuvo internado unas horas y su nieto recién fue dado de alta el último miércoles. Ambos están recuperándose de los dolores físicos, pero saben que lo que más va a costar es superar las pérdidas.

En este contexto, Bohling habló por primera vez sobre lo sucedido. En una entrevista a El Territorio declaró lo que recuerda del accidente, asegura tener pruebas que el prófugo conducía en estado de ebriedad y reclama que sea detenido, al tiempo que confiesa que empieza a sospechar que alguien lo está encubriendo.

Los Bohling iban desde su casa, en el Paraje San Martín de San Antonio, con dirección a Eldorado, con una parada previa en Bernardo de Irigoyen. En ambas localidades viven sus hijas -además de Sonia tiene otras tres y un hijo-. Quería llevarle algunos elementos para sus estudios y pasar con ellas una jornada familiar.

“No estaba claro -el cielo- todavía. Yo el viaje recuerdo, era un viaje tranquilo y de golpe vi una luz de frente y chau, no vi más nada. Cuando abrí mis ojos había muchas imágenes, ambulancia, Policía, Gendarmería, todo ese escenario. La camioneta, mi auto, los cuerpos. Fue horrorosa esa imagen”, detalló el hombre.

Y amplió con crudeza sobre los momentos posteriores: “Cuando reaccioné estaba parado en medio del asalto y estaban todos. Cómo salí del auto no recuerdo, cuando me desperté bien yo estaba parado arriba del asfalto. Cuando pregunté qué pasó y un tipo me dijo ‘chocaron de frente con la camioneta’. Dije, ‘esto no puede ser’ y ahí vi bien todo. Es una imagen que no sale más de la cabeza”.

Si bien no se sabe con certeza quién manejaba el otro vehículo, las investigaciones apuntan a un hombre identificado como Marcos Roberto F. (36). Danilo y su familia también pudieron recabar datos y mediante el acceso a audios de su grupo de amigos que trascendieron saben que el hombre estaba en un avanzado estado de ebriedad.

“Él venía en contramano y me agarró en contramano. Estaba durísimo (sic). Yo tengo muchos audios que mandaron los amigos que estaba chupando con él. Entonces él estaba consciente que cometió el error y por eso se fugó”, reclamó el sobreviviente. “No hizo nada para ayudar. El tipo se fugó inmediatamente, se fugó y listo. El abandonó el lugar y desapareció. Hasta hoy no lo encontraron todavía”, se indignó.

Bohling e incluso algunos investigadores judiciales y policiales pensaron que el responsable se iba a entregar después de unos días, pero el tiempo pasó y aún no tuvieron novedades. El productor dice que era una persona conocida y que eso “es lo que más bronca me da. Conociéndole como le conocen, saben lo que hace y las autoridades no comunican nada, no se sabe si están tapando algo o qué. Te genera una impotencia y una bronca”.

“Uno empieza a sospechar que está siendo encubierto por alguien. Además tiene mucho capital, según ya nos informamos, chacras y autos, pero no tiene nada a su nombre”, remarcó. El poder económico, cree, es una de las razones por las que el conductor de la camioneta puede mantenerse en las sombras. Incluso no descarta que pueda estar oculto en Brasil.

También deslizó que la camioneta tenía impedimento para circular y estaba sin seguro obligatorio.

Amplió que si bien fue al Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro y pudo hablar con el juez y el fiscal intervinientes, aún no fue citado a declarar. Reclama tener novedades por parte de la Policía - ayer voceros policiales expresaron a este medio que no había- y que la foto del sospechoso sea difundida para colaborar con la búsqueda.

Recuperación

El señor Bohling se cura de las heridas en su casa, con sus hijas, y su mayor preocupación es su nieto que tiene 9 años que no puede sostener el llanto cuando ve fotos de la familia. “Uno tiene que buscar fuerza por él, que se quedó sin madre y sin abuela. Tengo que hacer todo por él, porque se crió con nosotros”.

Respecto de las víctimas, recordó que su esposa cumpliría 56 años el 12 de mayo y que a fines de mes festejarían los 35 años de casados. Destacó que siempre se llevaron muy bien y que todo lo hacían en unión. Su hija era discapacitada y por eso vivía en su casa, por lo que también tenía contacto diario.

“Es difícil de soportar eso, salís a caminar afuera o estás dentro de la casa y te falta esa persona. Empiezas a buscar y no sabes qué estás buscando. Te podes imaginar la falta que me hacen”, finalizó.