Fragueiro sigue sumando denuncias y hoy habrá una marcha en Iguazú

viernes 07 de mayo de 2021 | 3:30hs.

Una empleada del Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Oberá y otra muchacha de Posadas radicaron ayer dos nuevas denuncias por acoso sexual contra Pedro Alberto Fragueiro, el suspendido juez de Familia y Violencia Familiar N° 2 de Puerto Iguazú.

Las presentaciones fueron realizadas ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Oberá y ante el Juzgado de Instrucción Tres de Posadas. De esta manera, ya son cinco las acusaciones del mismo tenor que fueron radicadas formalmente contra el citado funcionario en sólo una semana.

En primer lugar, los hechos denunciados por la mencionada empleada judicial se habrían registrado hace once años, tal como precisó la denunciante en diálogo con El Territorio.

“Y hay muchas más víctimas, sólo falta que se animen a hablar. Compañeras de mi misma dependencia que vivieron situaciones similares. Incluso, hay un caso mucho más grave que el mío que la chica también podría denunciar”, anticipó la mujer que actualmente tiene 33 años.

La denunciante precisó que en 2010 el acusado estaba a cargo de la secretaría 1 del Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Oberá, donde la damnificada continúa prestando servicios.

Además de confirmar lo que en el ámbito judicial sería vox pópuli, lo que oportunamente habría derivado en el traslado de Fragueiro a Posadas, señaló que el letrado también fue acusado de acoso sexual en perjuicio de alumnas de la carrera de Derecho de una conocida Universidad privada con sede en Oberá.

“Tuvo que renunciar por la cantidad de quejas de las chicas. Todo quedó en el ámbito institucional, pero ahora hay algunas que también quieren contar su calvario”, señaló la entrevistada.

En ese sentido, reconoció que no se animó a denunciar antes por temor y vergüenza, al tiempo que ponderó la actitud de la joven que radicó la primera denuncia contra el ahora suspendido magistrado.

Al respecto, mencionó: “Cuando leí el testimonio de ella me hizo acordar lo que pasé. Las situaciones que describió, lo que le decía. Todo calcado. Es remover un montón de cosas, pero a la vez está bueno hablarlo y hay que denunciar para dejar de naturalizar este tipo de cosas. Digo que gracias a Dios alguien se animó para que esto salga a la luz y se termine”.

Y agregó: “Me pasó hace once años, pero en su momento no me animé por vergüenza. Tenía mucha angustia, pensaba qué iban a hablar mal de mí. Era otra época, yo era chica y no había tanta conciencia como ahora. Ahora me doy cuenta que fue algo muy grave lo que me pasó”.

Sobre la metodología de acoso de Fragueiro, la mujer precisó que era muy insistente y todo el tiempo trataba de quedarse a solas con ella.

“Me daba besos en la cara, pero ya sobre la comisura de la boca. Me agarraba de la cintura, me decía cosas. El acoso era constante, todos los días. Me decía que vaya a su oficina y cerraba la cortina, pero yo me iba rápido. Literalmente me escapaba”, graficó.

Ante la negativa de la joven que entonces tenía 22 años, el funcionario “se enojó y creo que se quejó con el juez. Entonces me cambiaron a la secretaría 2 y terminó mi problema. Para mí fue una bendición. Estuvo uno o dos años más y se fue a Posadas”.

Quinta denuncia

En sintonía con esta acusación, en horas de la tarde se registró la última denuncia contra Fragueiro. La presentación fue radicada ante del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, aunque los hechos también habrían ocurrido en Oberá.

Esta última denunciante también dialogó con este diario anoche y narró que los hechos padecidos por ella se registraron entre 2008 y 2010, mientras trabajaba como niñera de los hijastros del ahora suspendido magistrado.

“No recuerdo exactamente las fechas porque fueron momentos muy feos que yo traté de anularlos para mí. Yo en ese momento era niñera de sus hijastros, yo personalmente cuidaba al más chiquitito. Al principio todo era muy lindo, pero al tiempo empecé a sufrir sus acosos. Me sentí muy identificada con lo que contaron las otras chicas”, relató.

Y continuó: “Esto de ahora fue como volver a revivir todo. Yo en su momento no conté nada porque me sentía muy sucia, muy sola y desprotegida. Yo en ese momento también estaba estudiando abogacía y él también me decía que si yo hacía las cosas bien él podía insertarme en el ámbito o entrar en la Justicia. Se aprovechaba de eso”.

La denunciante contó que al momento de los hechos ella tenía no más de 22 años, al tiempo que afirmó que “yo por esto dejé mi carrera a la mitad y arruinó parte de mi vida porque yo tenía mucho miedo de volver a cruzármelo por ahí. Cuando vi lo que las otras chicas denunciaron me animé a hacerlo también”.

Más acusaciones

La catarata de denuncias comenzó el viernes de la semana pasada, cuando una muchacha acudió a la Fiscalía de Instrucción Tres de Puerto Iguazú y allí expresó que fue víctima de Fragueiro en 2017, cuando ella intentó incursionar en el arbitraje del rugby y el magistrado era encargado de esa área en la Unión de Rugby de Misiones (Urumi), entidad que anoche emitió un breve comunicado anunciando la separación del acusado y repudiando los hechos denunciados.

La denunciante expresó que ya en la primera conversación Fragueiro le pidió una foto, pero las reprochables actitudes continuaron con roces indebidos, abrazos desmedidos y hasta intentos de besos a la fuerza, modus operandi idéntico a lo relatado en las sucesivas denuncias que fueron registrando posteriormente.

La segunda en formalizar una acusación contra el juez fue una joven estudiante de avanzada de abogacía y empleada judicial que trabajaba en el juzgado de Fragueiro desde febrero de este año. Su denuncia fue radicada el último martes, también ante la fiscalía de Iguazú.

Un día después, la misma sede judicial recibió una nueva acusación contra el magistrado. En esta ocasión, la denunciante fue una mujer que tenía una causa en trámite en el juzgado de Fragueiro, la cual manifestó haber sido acosada en una de las entrevistas que mantuvo con el juez para interiorizarse sobre el estado del expediente que tenía a su cargo.

Las denuncias fueron recibidas por el fiscal titular Horacio Paniagua, pero éste decidió inhibirse dado que su esposa es empleada judicial en el mismo juzgado que Fragueiro. El orden de acordada de subrogancia indica que en el caso debería intervenir entonces la fiscal civil Griselda María Blanca Moraes, aunque no se puede descartar que ella también se aparte dado que trabaja en la misma jurisdicción. En ese caso, las actuaciones deberían recaer en la fiscalía de Instrucción de Eldorado.

Fuentes consultadas indicaron que hasta el momento la fiscalía no realizó el requerimiento de instrucción formal contra Fragueiro, aunque de igual manera Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, dispuso que las denunciantes sean atendidas y contenidas por el Gabinete interdisciplinario de asistencia a las victimas del Poder Judicial.

En medio de las seguidillas de denuncias, el Colegio de Abogados, por intermedio de su presidente, Fernando Orbe, presentó un pedido de jury hacia Fragueiro ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), cuyas autoridades por unanimidad resolvieron suspender al implicado por quince días mientras avanza el sumario administrativo que decidieron abrir para investigar el accionar del magistrado.

“Necesitamos seguridad a la hora de ir a denunciar”

Ayer a la tarde, agrupaciones feministas realizaron una conferencia de prensa en Puerto Iguazú para sentar postura ante los hechos denunciados contra el juez Pedro Fragueiro. Desde las organizaciones feministas reclaman una pronunciación del gobierno provincial al respecto, además de juicio y condena al implicado.

En conferencia de prensa, dieron lectura a un documento que cuenta con la adhesión de al menos 17 organizaciones de diferentes puntos de Misiones, en el cual en primer lugar reclaman que es necesario preservar la identidad de las víctimas para no volver a exponerlas como ya hizo la Justicia de la provincia.

En esa línea, exigen además que el poder judicial misionero dé respuestas inmediatas a los numerosos casos de violencia machista, por el cual muchas mujeres y disidencias están siendo atravesadas en estos últimos meses.

Luego de la lectura del comunicado, la abogada feminista Melisa Morales manifestó que es necesario que los legisladores provinciales generen leyes y medidas protectoras para las víctimas. “Hoy nos encontramos con un gran vacío legal, quiero recalcar esto, necesitamos seguridad a la hora de ir a denunciar este tipo de situaciones, nos encontramos solas porque realmente no existen los medios legales necesario para protegernos en ese momento en que nos encontramos vulnerables”, consideró.

Además, hizo referencia al artículo N° 96 de la Constitución Nacional. “Este artículo dice que los jueces duran en sus funciones mientras dure su buena conducta, claramente la conducta indecorosa de haber cometido un delito en una situación de vulnerabilidad extrema, no deberían estar ocupando estos lugares, entonces exigimos que el STJ actué de manera rápida y efectiva”, señaló.

Luego de la conferencia, las organizaciones feministas decidieron convocar a una marcha a toda la ciudadanía para exigir justicia. La convocatoria está prevista para hoy a las 16 en la plaza San Martín de Puerto Iguazú.

Con colaboración de corresponsalías de Oberá y Puerto Iguazú.