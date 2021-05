Qué ver, leer y escuchar

viernes 07 de mayo de 2021 | 6:00hs.

La vida a color

Netflix

Con tecnología innovadora, esta docuserie de Netflix narrada por David Attenborough explora la naturaleza desde una nueva perspectiva y muestra cómo los animales usan los colores para sobrevivir. Y cómo el calentamiento global los afecta.

Fantasma vuelve al pueblo

Cine.ar Play

Sin planes ni metas, Fantasma reaparece en el pueblo y su viejo amigo Luis Miguel lo emplea en una tarea muy particular. Una película de Augusto González Polo, rodada en Misiones. Con Alfonso Tort y Juan Román Diosque

De la tierra a la luna

Julio Verne

Tres científicos aficionados preparan el mayor salto intentado nunca por los hombres, sirviéndose de un proyectil, que contiene una cabina para los astronautas, y un gigantesco cañón para dispararlo más allá de la atmósfera. Un relato anticipatorio de Julio Verne.

De amor y de sombra

Isabel Allende

Esta novela de Isabel Allende transcurre con el telón de fondo de un ambiente de incertidumbre y miedo, en un país de Latinoamérica ganado por la violencia estatal y la muerte, dos personas están dispuestas a arriesgar todo por el amor, la verdad y la justicia.

Kiss me more

Doja Cat y SZA

La superestrella estadounidense del rap Doja Cat lanzó recientemente ‘Kiss me more’, junto a otra figura del momento, la cantante de R&B alternativo SZA. El sencillo es un adelanto del nuevo disco, próximo lanzarse ‘Planet Her’.

Khaled Khaled

DJ Khaled

DJ Khaled lanzó su esperado nuevo disco de hip hop, titulado ‘Khaled Khaled’. Y este taquillero estreno de álbum va acompañado del video ‘Sorry not sorry’ junto a los artistas JAY-Z, Nas, James Fauntleroy y Armonías por the Hive.