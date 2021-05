viernes 07 de mayo de 2021 | 6:04hs.

La llegada de los primeros fríos de otoño disparó las alarmas sanitarias de la lucha contra el Covid19, porque las bajas temperaturas generan conductas en las personas, como estar más tiempo en lugares cubiertos o cerrar puertas y ventanas, que atentan contra la ventilación necesaria para evitar contagios de coronavirus.

“El frío no genera mayor contagiosidad pero hace que las personas no estén tanto al aire libre y que se encierren para resguardarse y eso es lo que favorece a mayores posibilidades de contagio, porque no hay circulación cruzada de aire”, explicó a El Territorio, Lautaro de Vedia, médico integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi).

“En Misiones donde gran parte del año hay temperaturas más bien cálidas es lógico que la gente disfrute de los espacios al aire libre, que sabemos que es el escenario más seguro para evitar contagios, pero ahora con la llegada del frío se busca estar en lugares cerrados. Y es ahí donde debemos trabajar en la concientización, de que por más frío que haga, al menos ventilar 5 minutos cada hora los ambientes. No les pedimos que abran de par en par las ventanas, pero por lo menos un poco para que circule aire”, explicó el infectólogo De Vedia.

El profesional recomendó “abrir las ventanillas de los colectivos y si es posible abrigarse un poco más para evitar estar en espacios cerrados donde ya se sabe que el virus se contagia mucho más fácilmente que al aire libre”.

Según el profesional “es cuestión de crear hábitos que nos ayuden a transitar este invierno de la mejor manera. Así como nos acostumbramos a usar el barbijo, ahora es importante que ventilemos lo más que se pueda todos los espacios públicos y privados, porque el virus está en todas partes, no reconoce casa, negocio o trabajo”.

“Doble lucha para el enfermo”

El médico explicó que no son estadísticamente muchos los casos en nuestro país de personas infectadas al mismo tiempo con el virus del Sars-Cov-2 y del dengue, pero que obviamente al tratarse de dos enfermedades infecciosas “suponen un cuadro más complejo porque el organismo debe defenderse al mismo tiempo de dos virus diferentes. Son dos frentes de batalla simultáneos y obviamente dependen de la situación de salud de la persona afectada”.

En ese sentido destacó que “es fundamental el ojo clínico del médico al momento de recibir el caso, porque los síntomas muchas veces pueden aplicar para ambas enfermedades. Entonces quizá un test positivo confirma el Covid19 pero si no se hace el análisis de sangre no se diagnostica el cuadro de dengue.”

Según De Vedia “en zonas como Misiones es fundamental que la gente no minimice síntomas como el dolor detrás de los ojos o en los músculos y articulaciones y que siempre haga la consulta médica, porque al igual que el Covid19, el dengue también puede derivar en un caso grave, por eso es importante la consulta y el seguimiento clínico de ese paciente”.

Con respecto a la medicación para casos que combinen dengue y Covid19, De Vedia dijo que “ninguna de estas enfermedades tiene una medicación específica y sólo se trata de calmar los síntomas por ejemplo la fiebre con antitérmicos pero siempre bajo la supervisión de un médico, porque en ambas infecciones, el cuadro puede llegar a complicarse en cuestión de horas”.

Una herramienta más

Con respecto a los test rápidos de detección de casos de coronavirus, que se pueden comprar en las farmacias, el infectólogo De Vedia dijo que “son una herramienta más, pero no sustituyen los protocolos dispuestos en todo el país para que la gente ante determinados síntomas o por ser contacto estrecho acuda a testearse en los lugares dispuestos a este fin”.

Seguidamente dijo que “no veo la razón para prohibirlos como hizo la provincia de Buenos Aires pero sí advertir de que más allá del resultado que se tenga, la gente debe saber que si le da positivo este test rápido, debe aislarse y volver a testear de manera profesional. Y si le da negativo pero tiene síntomas también debe acudir a un centro de testeo. O sea, el test rápido no sustituye los protocolos de prevención dispuestos en cada jurisdicción”.



“Se sigue testeando poco en el país”

El infectólogo Lautaro de Vedia dijo que “hay que testear más, una acción que en nuestro país no se está haciendo en los niveles recomendados. Porque eso ayuda a encontrar los casos positivos y aislarlos para que no se siga propagando el virus. En ese contexto los test rápidos son una herramienta más, que no deberían estar prohibidos porque al menos sirven para quien quiera usarlos”.

Si bien es una observación a nivel país en Misiones se incremento en los últimos meses la cantidad de hisopados dado que se habilitó centros gratuitos en al menos cinco municipio y en Posadas, en el predio del ex Hospital Materno Neonatal. A finales del año pasado se hacían unos 100 análisis diarios de Covid-19. Con los centros rápidos, esa cifra pasó a más de 1.500, pero sólo el 7% da positivo, menor incluso a lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS): 10 %.

Según De Vedia “la gran clave en esta pandemia y hasta que no tengamos vacunada a toda la población es el testeo, una acción que a nivel nacional es baja y que es muy efectiva para ir a buscar los casos, sobre todo de los asintomáticos que son las personas que al no tener fiebre ni ningun sintoma siguen haciendo sus actividades y contagiando”.

Dijo que “los testeos son pocos y no porque falten test sino porque no se ve una política activa de testeo en todo el territorio nacional, el problema no es la falta del recurso material sino las fallas a nivel de organización sanitaria”. Finalmente dijo que a pesar de “los números de casos diarios que en esta segunda ola siguen muy arriba, estamos notando una leve tendencia a la estabilización que esperamos que sea así y que luego logremos bajar los niveles de contagio”.