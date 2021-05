Cinthia por Defederico, “la justicia lo va a embargar”

viernes 07 de mayo de 2021 | 6:00hs.

La Justica falló a favor de Cinthia Fernández en el juicio a Matías Defederico, por la cuota de alimento de las tres hijas que tienen en común.

Cinthia es una de las panelistas de ‘Los ángeles de la mañana’ y, fue en el programa de ayer que dio a conocer la novedad y adelantó que va a embargarle la casa al ex futbolista. “Hicieron firme la sentencia de la deuda que tiene por la cuota de alimentos. Estoy esperando hace dos años que pague. Mantengo mi casa yo. Él me pasa una parte muy mínima... La justicia lo va a embargar. Él tiene bienes y me parece que es lo más justo. Voy a ir por la casa, que quiero que quede a nombre de mis hijas, que es donde yo vivo. La mitad es de él y la otra mitad es mía”, explicó.