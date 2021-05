En plena fase de restricciones, Santo Tomé superó los 180 casos activos de Covid-19

jueves 06 de mayo de 2021 | 16:00hs.

Según el parte de la Comisión de Emergencias de Santo Tomé, la ciudad cuenta hoy con 187 casos activos de Covid-19, de los cuales 21 son nuevos, es decir que se diagnosticaron en las últimas 24 horas.

Registra además 637 pacientes recuperados, 7 fallecidos por la enfermedad y 867 casos acumulados desde el inicio de la pandemia, en marzo del año pasado. Un total de 935 personas están aisladas, a razón de 5 por cada caso confirmado.

En ese contexto, paralelo a la atención por medio de call center covid, dispuesto por el municipio (3756545656 y 3756611050), ayer se realizaron testeos masivos en el CIC 1 por la tarde, y hoy en la plazoleta Perón.

Se trata de una actividad preventiva llevada adelante por el Ministerio de Salud Pública de Corrientes, Hospital San Juan Bautista y Municipalidad de Santo Tomé.

Además, mañana realizarán vacunación en el complejo deportivo Romeo Maciel, con la segunda dosis de Sinopharm, para mayores de 55 años que ya hayan recibido la primera (y lo puedan acreditar), o bien, primera dosis para mayores de 55 años (en adelante) con enfermedades preexistentes (diabéticos insulinodependientes, obesidad, hipertensión, entre otras).

Un requisito será que tenga domicilio en Santo Tomé, o bien presentar una constancia de domicilio realizado por la policía. Estarán inoculando a partir de las 8.30 y atenderán por orden de llegada.

Control de ingreso y actividades

Mediante la Fase 3 (que va hasta el 17 de mayo inclusive) se dispuso un equipo de seguridad privada en los puestos de acceso, encargado de registrar a las personas que ingresan a la ciudad.

Las personas no exceptuadas o que no presenten justificativo de salud, y que provinieren de ciudades en Fase 3, deberán contar obligatoriamente con el test de covid negativo. En caso de no tenerlo, podrán realizarse el análisis en el acceso ubicado en ruta 14, a un costo de $2000.

A continuación, las condiciones bajo las cuales se desenvolverá cada actividad:

1) ACTIVIDADES COMERCIALES

* Esenciales: Supermercados, almacenes, verdulerías, panaderías, carnicerías, farmacias, veterinarias, ferreterías, kioscos, empresas de pago de servicios, servicio de correo, entre otros; funcionarán hasta las 22, con ingreso al local respetando el uso de barbijo obligatorio, distanciamiento social obligatorio, desinfección de manos obligatoria.

-Estaciones de servicio: Expendio de combustible servicio normal, minishopp hasta las 22 horas.

-Talleres mecánicos, gomerías y lavaderos: hasta las 22 horas, con turnos.

*Comercios de rubros generales: librerías, casas de electrodomésticos, venta de indumentaria, concesionarias de automóviles, negocios de motos y bicicletas, informática, lencerías, insumos descartables, mercerías, florerías, entre otros. Funcionarán hasta las 22, con ingreso al local respetando el uso de barbijo obligatorio, distanciamiento social obligatorio, desinfección de manos obligatoria.

-Bares, restaurantes, heladerías, restobar del casino: solo delivery o take away hasta las 00:00.

*Independientes:

-Profesionales de salud: con turno y sin espera

-Profesiones liberales (abogados, escribanos, contadores, arquitectos, ingenieros, etc.): con turnos y sin espera. Hasta las 22.

*Todos los rubros siempre respetando el uso de barbijo obligatorio, distanciamiento social obligatorio, desinfección de manos obligatoria.

2) ACTIVIDADES DE CULTO

-Iglesias y Cultos: Suspendidos.

3) ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS

-Gimnasios y Centros de Aerobics – Talleres Artísticos, Recreativos y de Estimulación Temprana – Talleres de Cocina – Escuelas de Danzas, Pilates, etcétera: Suspendidos.

- Peluquerías y Centros de Estética – Medicina Estética: Horario: hasta las 22.00. Con turnos individuales y sin espera, respetando el uso de barbijo obligatorio, distanciamiento social obligatorio, desinfección de manos obligatoria.

-Actividades deportivas individuales sin contacto: Paddle – Tenis – Artes Marciales: Suspendidas.

-Deportes colectivos de contacto: Suspendidos

-Reuniones sociales, familiares, privadas: suspendidas.

-Sala de juegos de casino: suspendido

-Plazas, plazoletas, Paseo La Islita, camino costero Piñeral y otros espacios públicos: prohibida la permanencia

-Actividad física individual (caminata, running, ciclismo): Permitido de manera individual, al aire libre, hasta las 22 horas.