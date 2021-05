Mayor circulación de los virus respiratorios impone más testeos

jueves 06 de mayo de 2021 | 9:23hs.

Durante el invierno ocurre un incremento significativo de las infecciones del tracto respiratorio. El motivo es el aumento de la circulación viral, donde diminutos microorganismos encuentran en esta época del año condiciones excepcionales para su persistencia en suspensión en el aire y la transmisión por esa vía o por contacto a la vía respiratoria de otras personas.

Según el Boletín Integrado de Vigilancia Epidemiológica en lo que va de este año, Misiones notificó 3.925 casos de enfermedad tipo influenza (ETI), entre las que están contempladas la gripe A y B, la neumonía, bronquitis. Se estima que esa cifra se irá incrementando con el transcurso de los meses.

Por eso es importante vacunarse contra la gripe o contra el neumococo, que si bien es una bacteria, también se vuelve más frecuente en el invierno y causa neumonía. “En el invierno circulan los virus respiratorios con mayor frecuencia, y desde el año pasado predomina el Sars-Cov-2 por eso la población debe estar en alerta. En el invierno son menos comunes las alergias y más preponderantes las infecciones; las alergias son más típicas de otoño, así que cuando empezamos a tener síntomas respiratorios, agua en la nariz, dolor de garganta, tos, todos síntomas leves deben hacer que estemos en alerta y testearnos”, señaló en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Alejandro Chirino, coordinador de la Sección Infecciones Pulmonares de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR).

“Aconsejamos hacer el test de Covid después de 48 horas de síntomas, pero no estamos acostumbrados a hacer eso. Estamos acostumbrados a ir a trabajar enfermos”, aseveró haciendo hincapié en la necesidad de aislarse.

“Leve malestar general, arrinorrea (agua en la nariz), tos, dolor de garganta deben hacernos sospechar que puede ser Covid y acudir al sistema de salud; no necesariamente a las guardias”, detalló.

“El grueso de la gente se va a contagiar y tendrá síntomas leves, resfrío, faringitis, bronquitis, entonces o hay que minimizar los síntomas porque si no nos testeamos o no lo diagnosticamos a tiempo vamos a estar contribuyendo a la diseminación de la enfermedad que es lo que no tenemos que hacer”, sostuvo.

Chirino sugirió que “si reciben notificación de fecha de vacunación de Covid, difieran la vacunación antineumocócica y/o antigripal y prioricen la anti Covid-19”, insistió.

Sobre este punto insistió en que “hay que vacunar lo más que se pueda, a la mayor cantidad de personas posible”.