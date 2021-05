“Jugar en la NBA es el sueño máximo”

jueves 06 de mayo de 2021 | 6:01hs.

El base argentino Luca Vildoza, ya anunciado como nuevo jugador de New York Knicks, dijo que llegar a la NBA “es el sueño máximo”, al despedirse desde sus redes sociales del Baskonia, club español en el que estuvo las últimas cuatro temporadas. “Hoy es un día muy fuerte para mí, porque me toca despedirme de toda la gente de Baskonia. Y eso no es nada sencillo. Cuando llegué a Vitoria era un jugador que simplemente soñaba con una oportunidad. No quería más que eso”, dijo Vildoza.

Y agregó: “En este club he madurado, he crecido como persona y como profesional. Recibí cariño y respeto desde el primer día. Atravesé momentos que marcaron mi vida. Conocí gente increíble: compañeros, allegados, aficionados... Y cuando me quise dar cuenta, Baskonia ya estaba en mi corazón"”.

El argentino admitió que tomar la decisión de irse “no ha sido para nada sencillo” pero explicó su necesidad de “dar el paso”.

“Poder jugar en la NBA para mí es el sueño máximo. Era lo que proyectaba cuando era un niño y jugaba en la habitación de casa con mi padre. Quiero y necesito concretar la utopía”, contó el base que percibirá 13 millones de dólares por cuatro temporadas.

El ex-Quilmes se sumará a la lista que inauguró Facundo Campazzo con su explosiva llegada a Denver Nuggets, engrosada en las últimas semanas por otro talento forjado en el básquet nacional como Gabriel Deck, que pisa fuerte a poco de arribar a Oklahoma City Thunder.

Los anteriores argentinos en la NBA fueron Rubén Wolkowyski (Seattle Sonics), Juan Ignacio Sánchez (Philadelphia Sixers), Emanuel Ginóbili (San Antonio Spurs), Nicolás Laprovíttola (Spurs), Fabricio Oberto (Spurs), Nicolás Brussino (Dallas Mavericks), Andrés Nocioni (Chicago Bulls), Carlos Delfino (Detroit Pistons), Luis Scola (Houston Rockets), Walter Herrmann (Charlotte Bobcats), Pablo Prigioni (New York Knicks) y Patricio Garino (Orlando Magics).

“Es impresionante”, el elogio del DT de Gabriel Deck

El entrenador de Oklahoma City Thunder, Mark Daigneault, afirmó ayer que el argentino Gabriel Deck “es impresionante” luego de cuatro partidos con la franquicia de la NBA de los Estados Unidos.

“Es impresionante cómo se subió a bordo aquí. Definitivamente, la barrera del idioma lo hace aún más impresionante”, expresó el director técnico.

El alero santiagueño completó su planilla con 16 puntos, tres asistencias, tres rebotes y un robo en la caída de su equipo contra Sacramento Kings por 103 a 99 en la noche del martes.