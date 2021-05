El presidente reactivó un plan de viviendas paralizado por Macri

jueves 06 de mayo de 2021 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández señaló ayer “queremos poner de pie a la Argentina, después de un tiempo en el que la derrumbaron”, al encabezar en el municipio bonaerense de Ensenada el lanzamiento del Programa Reconstruir, destinado a finalizar la construcción de 55 mil viviendas, que quedaron abandonadas en 2016, con una inversión de 110.000 millones de pesos.

El mandatario señaló que “es evidente que muchos quisieran acá construir un barrio privado, casas de otro tipo y seguir postergando a los que necesitan estas casas. Y está claro que los factores de poder existen y no nos quisieron acompañar nunca. Siempre nos han cuestionado por las mejores cosas”.

Fernández estuvo acompañado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; y el intendente local, Mario Secco.

También participaron de la actividad por videoconferencia los gobernadores Jorge Capitanich (Chaco) y Segio Uñac (San Juan), quienes suscribieron, junto a Kicillof y Bordet, las adhesiones provinciales al programa nacional.

Al hacer referencia al Programa que se lanzó ayer, el mandatario puntualizó que “cuando hablamos por primera vez con Jorge (Ferraresi), yo le decía que teníamos que poner en marcha esto a toda velocidad, porque ver las casas terminadas y vacías no me lo perdonaba, me ponía realmente mal. Pero todo esto tiene una parte grata, debo confesarlo: esto es algo que ideó Néstor, que ejecutó Cristina, y que yo vengo a terminar”.

“Nos llenaron el país de miseria, nos llenaron el país de debilidad. Debilitaron cada una de las estructuras del Estado porque ellos estaban convencidos de que no era el Estado el que debía venir a socorrer a los que no tenían casa y creían que esto lo iba a hacer el mercado. El mercado va donde se gana plata, no donde la gente lo necesita y el Estado está donde hay una necesidad porque ya sabemos los peronistas que donde hay una necesidad hay un derecho y por lo tanto debemos cubrir ese derecho”, enfatizó el presidente.

“Para ellos esto es populismo, para nosotros es dignidad. Para ellos es un abuso de gastos del Estado, para nosotros es una inversión que da mejores condiciones de vida para los argentinos”, finalizó.

Fernández puntualizó que “55 mil casas como estas quedaron construidas así y dejaron de construirse en el año 2016”.

En ese sentido remarcó que “el odio fue tan enorme que prefirieron dejar a los argentinos sin casa antes de que los argentinos recuerden que hubo una presidenta que se ocupó de ellos, de los que el mercado jamás se ocupa”.

Indicaron que se financiará a través de la Ley 27.613 de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, aprobada por ambas cámaras en el Congreso Nacional en febrero pasado.

La foto de la unidad

“Esta es la foto de la unidad, grábensela”, dijo Alberto Fernández al inicio de su discurso. “No va a haber tapa de los diarios ni sentencia judicial que nos deje de hacer lo que debemos hacer por los argentinos”, subrayó al rechazar el fallo de la Corte Suprema de Justicia contra el DNU que suspendió las clases presenciales en el Amba.

“Está claro que los factores de poder en Argentina existen y que no nos quieren acompañar. No nos han querido acompañar nunca”, dijo el jefe de Estado, y añadió: “Cuando los argumentos políticos tambalean recurren a la Justicia”.

“Un juez no puede usar sentencias para favorecer a los candidatos que les gusta”, agregó al mencionar la sentencia que favoreció a Horacio Rodríguez Larreta.

“Me pregunto si cuando toman estas decisiones sabe cómo y cuánto juegan con la vida de los argentinos”, sostuvo al criticar a los jueces de la Corte. “Es muy triste ver la decrepitud del derecho firmada en una sentencia judicial”, completó.

“Le digo a la Justicia ‘basta, paremos, ya han hecho mucho daño’. Elijan el candidato a presidente que quieran, pero no usen las sentencias para favorecer a sus candidatos”, remarcó el Presidente.

“Nada nos va a hacer cambiar de idea: ni el fallo de un tribunal ni la tapa de ningún diario. Escriban lo que les plazca, y si van a fallar como están fallando, quiero decirles, solo fallan”, concluyó.